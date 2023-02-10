Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Президент в своём выступлении сделает акцент на текущей ситуации

10 февраля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин в своём выступлении сделает акцент на текущей ситуации. Кроме того, на мероприятие будут приглашены участники специальной военной операции. Вместе с тем в Кремле пока не знают, будут ли аккредитовывать журналистов из других стран на оглашение послания.

Напомним, что глава государства каждый год выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел в стране и основными направлениями во внутренней и внешней политике.

В последний раз мероприятие проводили в апреле 2021 года – в 2022 году его не было. Сам Путин объяснял, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".

Ранее СМИ сообщали, что 22 февраля в Москве может состояться митинг-концерт, который станет своеобразным "продолжением" послания Федеральному собранию.