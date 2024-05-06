Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину

Это новый виток эскалации со стороны Запада и такой шаг требует особого внимания и мер, пояснил представитель Кремля

06 мая 2024, 17:15, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Военные учения Минобороны с отработкой применения ядерного оружия нужны в качестве ответа на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Как сообщает ura.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 6 мая Генштаб ВС РФ начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. Поручение дал президент России Владимир Путин.

"Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными", – пояснил Песков.Он добавил, что это новый виток эскалации со стороны Запада и такой шаг требует особого внимания и мер.