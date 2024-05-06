Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину
Это новый виток эскалации со стороны Запада и такой шаг требует особого внимания и мер, пояснил представитель Кремля
06 мая 2024, 17:15, ИА Амител
Военные учения Минобороны с отработкой применения ядерного оружия нужны в качестве ответа на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и других западных лидеров о вводе войск на Украину. Как сообщает ura.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что 6 мая Генштаб ВС РФ начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ для поддержания готовности к угрозам со стороны Запада. Поручение дал президент России Владимир Путин.
"Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными", – пояснил Песков.Он добавил, что это новый виток эскалации со стороны Запада и такой шаг требует особого внимания и мер.
17:31:57 06-05-2024
Когда в Европе становится много жителей, и ,почти, анархия, так как все мигранты пытаются установить свои правила. И происходит резкое сокращение населения, то чума,то диарея, то инквизиция, то массовые казни.. А тут ракетами прилетит, если начнут воевать против нас ими же, и тоже резкое сокращение населения.
Это всего лишь предположение, а не призыв к действию. Всякое может случиться. Побыстрей бы закончилась эта попытка ЕС установить свою "демократию", нам и своей хватает 😉👍😁
07:54:22 07-05-2024
из-за слов Макрона о вводе войск на Украину ---- вот это он развил события