Песков захотел "как можно быстрее" возобновить работу Instagram* в России
Но в нынешних условиях должны быть ограничения, считает представитель Кремля
25 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram*, но не в нынешних военных условиях, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такое мнение он высказал на Фестивале новых медиа в "Сенеже".
"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что как только ситуация изменится, нужно активировать все платформы для донесения "нашей правды" в мир.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
08:56:57 25-07-2024
Видимо ему тоже надоел впн
10:12:54 25-07-2024
Это издевательство, у людей там была площадка для бизнеса, из-за закрытия люди потеряли деньги, теперь оказывается этого не нужно было делать.
10:34:04 25-07-2024
Гость (10:12:54 25-07-2024) Это издевательство, у людей там была площадка для бизнеса, и... Площадку для бизнеса организовывай на разрешенных сайтах. Хочешь размещаться на запретке? Тогда ВПН. За него никого не арестовывают. А закрыли инсту потому что там всякие чубатые начали постить откровенную дичь, а Гугл на просьбы закрыть эти адреса для территории РФ - не реагировал.