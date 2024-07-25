Песков захотел "как можно быстрее" возобновить работу Instagram* в России

Но в нынешних условиях должны быть ограничения, считает представитель Кремля

25 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram*, но не в нынешних военных условиях, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такое мнение он высказал на Фестивале новых медиа в "Сенеже".

"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram*]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что как только ситуация изменится, нужно активировать все платформы для донесения "нашей правды" в мир.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской