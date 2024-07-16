Роскомнадзор потребовал разблокировать более 200 российских каналов на YouTube
Действия компании Google ведомство считает цензурой
16 июля 2024, 19:30, ИА Амител
Роскомнадзор направил генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать свыше 200 YouTube-каналов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий, спортивных клубов и общественных деятелей. Об этом сообщает РИА Новости.
Видеохостинг с 2020 года заблокировал 207 российских ресурсов, в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.
Роскомнадзор назвал действия Google цензурой и бескомпромиссной русофобской политикой, при которой предпочтение отдается приверженцам прозападных идеалов. Блокируются без объяснения причин аккаунты российских блогеров и журналистов, а жертвами становятся не только те, кто высказывает политические взгляды, но и люди, хорошо отзывающиеся о России.
19:45:55 16-07-2024
Певцов ротом можно и не разблокировать. ТВ каналы тоже, кому они интересны посмотрят по телевизору.
20:35:44 16-07-2024
Гость (19:45:55 16-07-2024) Певцов ротом можно и не разблокировать. ТВ каналы тоже, кому...
Вы читали чуть выше?О чём тема?
20:40:08 16-07-2024
Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественными хостингами? Пусть дружественными пользуются. Также и министры с депутатами почему на немецких и японских машинах ездят? Пусть на ладах катаются...
21:53:44 16-07-2024
Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны... Что тут непонятного?Вас устраивает повиновение воле хозяина этого хостинга,его министра администратора?У него в сейфе печать, поэтому :"Я так хочу и ндраву моему не препятствуй".А если по современному,то:"Такова МОЯ политика" ) Вам плевать на свободное изъявление мнений?
21:56:12 16-07-2024
Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны...
Кому на чем кататься тебе решать?
10:15:11 17-07-2024
Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны...
У Украины столько дружественных стран...Только вот там сотнями тысяч украинцев гибнет...
21:07:11 16-07-2024
слыш, разблокировай
11:46:32 17-07-2024
ахаха. ну пусть одноклассниках и публикуют
12:07:10 17-07-2024
Ну Роскомнадзор потребовал, это правильно, надо показать возмущение цензурой . С другой стороны, нельзя уходить в самоизоляцию и отказываться добровольно от связи с миром. Всех перечисленных заблокированных деятелей культуры можно найти на Ютубе под другими названиями каналов. А комментарии зачастую более патриотичные, чем на данном ресурсе.)))
07:53:36 25-07-2024
Очень удобно личные счёты сводить. Кого-то нужно, но не всех.