Роскомнадзор потребовал разблокировать более 200 российских каналов на YouTube

Действия компании Google ведомство считает цензурой

16 июля 2024, 19:30, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

Роскомнадзор направил генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать свыше 200 YouTube-каналов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий, спортивных клубов и общественных деятелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеохостинг с 2020 года заблокировал 207 российских ресурсов, в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

Роскомнадзор назвал действия Google цензурой и бескомпромиссной русофобской политикой, при которой предпочтение отдается приверженцам прозападных идеалов. Блокируются без объяснения причин аккаунты российских блогеров и журналистов, а жертвами становятся не только те, кто высказывает политические взгляды, но и люди, хорошо отзывающиеся о России.