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Роскомнадзор потребовал разблокировать более 200 российских каналов на YouTube

Действия компании Google ведомство считает цензурой

16 июля 2024, 19:30, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/916981

Роскомнадзор направил генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать свыше 200 YouTube-каналов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий, спортивных клубов и общественных деятелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеохостинг с 2020 года заблокировал 207 российских ресурсов, в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

Роскомнадзор назвал действия Google цензурой и бескомпромиссной русофобской политикой, при которой предпочтение отдается приверженцам прозападных идеалов. Блокируются без объяснения причин аккаунты российских блогеров и журналистов, а жертвами становятся не только те, кто высказывает политические взгляды, но и люди, хорошо отзывающиеся о России.

соцсети

Комментарии 10

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Гость

19:45:55 16-07-2024

Певцов ротом можно и не разблокировать. ТВ каналы тоже, кому они интересны посмотрят по телевизору.

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Гость

20:35:44 16-07-2024

Гость (19:45:55 16-07-2024) Певцов ротом можно и не разблокировать. ТВ каналы тоже, кому...
Вы читали чуть выше?О чём тема?

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Патриот

20:40:08 16-07-2024

Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественными хостингами? Пусть дружественными пользуются. Также и министры с депутатами почему на немецких и японских машинах ездят? Пусть на ладах катаются...

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Гость

21:53:44 16-07-2024

Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны... Что тут непонятного?Вас устраивает повиновение воле хозяина этого хостинга,его министра администратора?У него в сейфе печать, поэтому :"Я так хочу и ндраву моему не препятствуй".А если по современному,то:"Такова МОЯ политика" ) Вам плевать на свободное изъявление мнений?

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Гость

21:56:12 16-07-2024

Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны...
Кому на чем кататься тебе решать?

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Гость

10:15:11 17-07-2024

Патриот (20:40:08 16-07-2024) Непонятно, почему артисты-патриоты пользуются недружественны...
У Украины столько дружественных стран...Только вот там сотнями тысяч украинцев гибнет...

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Гость

21:07:11 16-07-2024

слыш, разблокировай

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гость

11:46:32 17-07-2024

ахаха. ну пусть одноклассниках и публикуют

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Гость

12:07:10 17-07-2024

Ну Роскомнадзор потребовал, это правильно, надо показать возмущение цензурой . С другой стороны, нельзя уходить в самоизоляцию и отказываться добровольно от связи с миром. Всех перечисленных заблокированных деятелей культуры можно найти на Ютубе под другими названиями каналов. А комментарии зачастую более патриотичные, чем на данном ресурсе.)))

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Гость

07:53:36 25-07-2024

Очень удобно личные счёты сводить. Кого-то нужно, но не всех.

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