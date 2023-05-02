Песков заявил, что цифры Пентагона о потерях России в СВО "взяты с потолка"
Он призвал ориентироваться лишь на ту информацию, которую публикует Минобороны РФ
02 мая 2023, 20:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цифры Пентагона о потерях России в специальной военной операции "взяты с потолка". Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал утверждения американского Минобороны о том, что потери РФ убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек.
Как отметил Песков, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, поскольку США не располагают необходимой информацией.
Представитель Кремля призвал ориентироваться только на ту информацию, которую "своевременно публикует" Минобороны России.
20:56:28 02-05-2023
не верится но???????????
23:12:04 02-05-2023
Это всё не верные цифры! А какие верные? А мы их засекретили !
07:07:48 03-05-2023
потери РФ убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек --- так это практически каждый третий
08:35:32 03-05-2023
"своевременно публикует" Минобороны России_______Где, ссыль то дайте!!! А то по поводу потерь армии РФ вообще молчек, последние данныйе Шойгу в марте или апреле 2022 давал, на том все.
08:53:43 03-05-2023
Т.е. пентагон берет сведения там же, где и сам песков?
08:59:20 03-05-2023
Если бы потери были 100 тыщ, то уже бы давно прошла вторая мобилизация. С начала конфликта Моссад насчитал у Украины 157 тысяч убитых, 234 тысячи раненых, 17230 человек – в плену (данные на февраль 2023). Кроме того, к потерям Украины отнесены 234 военных инструктора НАТО, 2456 погибших солдат НАТО и 5360 наемников. Соотношение потерь 10 к 1. То есть на 1 нашего приходится 10 бандерлогов. Так говорит израильская разведка, я думаю соотношение еще больше, не в пользу Украины естественно. Так что пиндосы врут, как дышат.
09:18:33 03-05-2023
Гость (08:35:32 03-05-2023) "своевременно публикует" Минобороны России_______Где, ссыль ... а зачем вам данные по потерям? Закончится война, все всем скажут. Сейчас нет такой необходимости.
10:30:38 03-05-2023
Сейчас почти у каждого есть знакомые, по ним можно сориентироваться
11:07:36 03-05-2023
Гость (10:30:38 03-05-2023) Сейчас почти у каждого есть знакомые, по ним можно сориентир... У многих и бабушки знакомые есть...
13:07:02 03-05-2023
Гость (11:07:36 03-05-2023) У многих и бабушки знакомые есть...... Да всем понятно, про каких знакомых я написал
12:09:36 03-05-2023
Узнаем через сто лет.