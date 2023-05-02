Песков заявил, что цифры Пентагона о потерях России в СВО "взяты с потолка"

Он призвал ориентироваться лишь на ту информацию, которую публикует Минобороны РФ

02 мая 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цифры Пентагона о потерях России в специальной военной операции "взяты с потолка". Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал утверждения американского Минобороны о том, что потери РФ убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек.

Как отметил Песков, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, поскольку США не располагают необходимой информацией.

Представитель Кремля призвал ориентироваться только на ту информацию, которую "своевременно публикует" Минобороны России.