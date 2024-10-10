Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

По его словам, все чувствуют себя хорошо

10 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760552

В столице России в настоящее время наблюдаются магнитные бури, однако они не оказали влияния на работу в Кремле. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

"Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо", – цитирует Пескова ТАСС.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о вспышке на Солнце, которая вызвала сильную магнитную бурю. Она достигнет своего пика 10 октября и продлится около трех дней.