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Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

По его словам, все чувствуют себя хорошо

10 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760552
Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760552

В столице России в настоящее время наблюдаются магнитные бури, однако они не оказали влияния на работу в Кремле. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

"Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо", – цитирует Пескова ТАСС.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о вспышке на Солнце, которая вызвала сильную магнитную бурю. Она достигнет своего пика 10 октября и продлится около трех дней. 

магнитные бури Дмитрий Песков

Комментарии 4

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Гость

20:19:39 10-10-2024

Чо, правда?

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Гость

20:44:18 10-10-2024

Я долго смеялась над заголовком)))

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Гость

23:16:28 10-10-2024

А так и не скажешь

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Гость

11:39:31 11-10-2024

А на что там в кремле влиять? Или кого?

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