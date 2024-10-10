Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле
По его словам, все чувствуют себя хорошо
10 октября 2024, 19:35, ИА Амител
Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/760552
В столице России в настоящее время наблюдаются магнитные бури, однако они не оказали влияния на работу в Кремле. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
"Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо", – цитирует Пескова ТАСС.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о вспышке на Солнце, которая вызвала сильную магнитную бурю. Она достигнет своего пика 10 октября и продлится около трех дней.
20:19:39 10-10-2024
Чо, правда?
20:44:18 10-10-2024
Я долго смеялась над заголовком)))
23:16:28 10-10-2024
А так и не скажешь
11:39:31 11-10-2024
А на что там в кремле влиять? Или кого?