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Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь заявил, что журналист сам вышел на Кремль с предложением

11 февраля 2024, 15:55, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью
Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин быстро согласился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. 

Песков отметил, что внутреннюю кухню в Кремле обычно стараются не раскрывать, но Карлсон действительно сам вышел к российской стороне с предложением. Перед тем как дать ответ, в Кремле изучили работы американского журналиста.

"Мы посмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы, и пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью", – сказал Песков в разговоре с корреспондентом телеканала "Россия" Павлом Зарубиным.

Он добавил, что у Карлсона из-за интервью возникли проблемы, но оно также добавило ему популярности.

Владимир Путин Дмитрий Песков

Комментарии 5

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Гость

17:14:21 11-02-2024

На безрыбье и рак рыба.

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Гость

07:37:39 12-02-2024

Гость (17:14:21 11-02-2024) На безрыбье и рак рыба.... Рак - рыба? Вообще то Такер Карлсон сейчас безусловный №1 в мире по политической журналистике. За сутки двухчасовое интервью посмотрели 160 миллионов в сети Х (бывший твиттер), плюс 9 миллионов просмотров на ютьюбе. Об этом интервью написали все ведущие СМИ Запада. ПО этому интервью высказывались первые лица Германии, Англии, США. Если все вышеописанное безрыбье, то что тогда ты называешь клевом?)))

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Грыша

18:09:44 11-02-2024

Вышел на кремль с предложением......... Людей в домах из-за плохой работы управляек никто не слушает

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Гость

21:40:16 11-02-2024

Грыша (18:09:44 11-02-2024) Вышел на кремль с предложением......... Людей в домах из-за ... Люди рукожопые, выбирают всякую шнягу и сами не хотят ни чего делать. Зачем их слушать ?

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Константин

19:20:55 11-02-2024

Времени на раскачку нет - вот и согласился 👦

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