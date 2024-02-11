Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону
Пресс-секретарь заявил, что журналист сам вышел на Кремль с предложением
11 февраля 2024, 15:55, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин быстро согласился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Песков отметил, что внутреннюю кухню в Кремле обычно стараются не раскрывать, но Карлсон действительно сам вышел к российской стороне с предложением. Перед тем как дать ответ, в Кремле изучили работы американского журналиста.
"Мы посмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы, и пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью", – сказал Песков в разговоре с корреспондентом телеканала "Россия" Павлом Зарубиным.
Он добавил, что у Карлсона из-за интервью возникли проблемы, но оно также добавило ему популярности.
17:14:21 11-02-2024
На безрыбье и рак рыба.
07:37:39 12-02-2024
Гость (17:14:21 11-02-2024) На безрыбье и рак рыба.... Рак - рыба? Вообще то Такер Карлсон сейчас безусловный №1 в мире по политической журналистике. За сутки двухчасовое интервью посмотрели 160 миллионов в сети Х (бывший твиттер), плюс 9 миллионов просмотров на ютьюбе. Об этом интервью написали все ведущие СМИ Запада. ПО этому интервью высказывались первые лица Германии, Англии, США. Если все вышеописанное безрыбье, то что тогда ты называешь клевом?)))
18:09:44 11-02-2024
Вышел на кремль с предложением......... Людей в домах из-за плохой работы управляек никто не слушает
21:40:16 11-02-2024
Грыша (18:09:44 11-02-2024) Вышел на кремль с предложением......... Людей в домах из-за ... Люди рукожопые, выбирают всякую шнягу и сами не хотят ни чего делать. Зачем их слушать ?
19:20:55 11-02-2024
Времени на раскачку нет - вот и согласился 👦