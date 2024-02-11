Песков заявил, что Путин быстро согласился на интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь заявил, что журналист сам вышел на Кремль с предложением

11 февраля 2024, 15:55, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из интервью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин быстро согласился на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Песков отметил, что внутреннюю кухню в Кремле обычно стараются не раскрывать, но Карлсон действительно сам вышел к российской стороне с предложением. Перед тем как дать ответ, в Кремле изучили работы американского журналиста.

"Мы посмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы, и пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью", – сказал Песков в разговоре с корреспондентом телеканала "Россия" Павлом Зарубиным.

Он добавил, что у Карлсона из-за интервью возникли проблемы, но оно также добавило ему популярности.