Песков: решение дать убежище Асаду в РФ принял Путин
Его местонахождение не раскрывается
09 декабря 2024, 17:15, ИА Амител
Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в РФ принимал российский лидер Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Разумеется, подобное решение без главы государства не может приниматься", – сказал Песков во время общения с журналистами.
Представитель Кремля не стал раскрывать, где находится Асад. При этом он отметил, что официальных встреч главы государства с сирийским политиком в расписании Путина нет.
Напомним, что 8 декабря Асад решил покинуть пост президента Сирии и улетел из страны. Его самолет пропал с радаров и западные СМИ заявили, что его могли сбить. Вечером того же дня РИА Новости со ссылкой на источники заявило, что Асад прибыл в Москву вместе с родными.
17:47:56 09-12-2024
Токарем на завод. Нормально будет 😀
19:05:43 09-12-2024
Гошан (17:47:56 09-12-2024) Токарем на завод. Нормально будет 😀... Нет, он врач, не помню профиль. Будет врачом работать. А гражданство дадут, глядишь, в Минздраве обоснуется.
19:06:42 09-12-2024
Гошан (17:47:56 09-12-2024) Токарем на завод. Нормально будет 😀... А чем профессия токаря не нравится? В наше время хорошего токаря не найти...
19:29:09 09-12-2024
Гошан (17:47:56 09-12-2024) Токарем на завод. Нормально будет 😀... Он офтальмолог по образованию. Причём очень неплохой. Клинику откроет...
19:48:17 09-12-2024
Гошан (17:47:56 09-12-2024) Токарем на завод. Нормально будет 😀... Он, вроде, врач по профессии. Но, наверняка, найдётся ему применение, консультантом каким-нибудь по ближнему востоку. Вряд ли он без гроша прилетел, не пропадет, поди.
12:58:03 10-12-2024
Гошан (17:47:56 09-12-2024) Токарем на завод. Нормально будет 😀... У него недвижимость в элитном районе Москвы. Токарем, хаха.
13:33:06 10-12-2024
Гость (12:58:03 10-12-2024) У него недвижимость в элитном районе Москвы. Токарем, хаха. ... в Маосква-Сити 19 аппартов на 40млн у.е.
19:09:53 09-12-2024
Украинский сценарий...
Знаем, проходили...
20:47:09 09-12-2024
Сейчас в России уже три легитимных президента
23:51:32 09-12-2024
Гость (20:47:09 09-12-2024) Сейчас в России уже три легитимных президента ... Коллекция бывших...
😆
11:37:06 10-12-2024
Мммм да этот асад не Сталин и им не будет. Не дано
он как минимум должен был пока шло мирное время почистить ряды армии - расстрелять за измену половину своих командиров а вторую пересадить. Плюсом готовить вовсю зарин в больших количествах и травануть им готовившихся полезть на него спецназорвцев масада и нато. Что одним махом полмиллиона боевиков за час умерло. Его бы проклинали еще 100 лет но власть его никто потом оспаривать бы не стал. Страх у врагов был бы сильный
15:17:04 10-12-2024
умный (11:37:06 10-12-2024) Мммм да этот асад не Сталин и им не будет. Не даноон как... Для этого должны быть стальные... эти, парные органы. Это не про него. Он кочует с юных лет по Европе. он же на место отца заступил, приехав из Англии, он не носил Сирию в сердце, он в ней не рос. Почетный бедуин Европы, теперь у нас свой шатер раскинет, в Москва-Сити.