Песков: решение дать убежище Асаду в РФ принял Путин

Его местонахождение не раскрывается

09 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Встреча Асада и Путина / Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС / Kremlin.ru

Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье в РФ принимал российский лидер Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобное решение без главы государства не может приниматься", – сказал Песков во время общения с журналистами.

Представитель Кремля не стал раскрывать, где находится Асад. При этом он отметил, что официальных встреч главы государства с сирийским политиком в расписании Путина нет.

Напомним, что 8 декабря Асад решил покинуть пост президента Сирии и улетел из страны. Его самолет пропал с радаров и западные СМИ заявили, что его могли сбить. Вечером того же дня РИА Новости со ссылкой на источники заявило, что Асад прибыл в Москву вместе с родными.