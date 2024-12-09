Аналитики считают произошедшее нарушением баланса в стране и началом будущих конфликтов

09 декабря 2024, 15:44, ИА Амител

Сирия / Фото: unsplash.com / Omar Ramadan

Стремительное падение власти Башара Асада в Сирии и последовавшие за этим драматические события привлекли повышенное внимание в мире и стали причиной многочисленных откликов СМИ и экспертов. Amic.ru собрал некоторые из них.

"Момент риска и неопределенности"

Столица страны была захвачена без сопротивления после молниеносного наступления, после которого президент Башар Асад бежал в Россию, сообщает агентство Reuters.

"Его внезапное свержение в результате восстания, частично поддержанного Турцией и имеющего корни в джихадистском суннитском исламе, ограничивает способность Ирана поставлять оружие своим союзникам и может стоить России ее средиземноморской военно-морской базы", – полагает агентство.

Президент США Байден в своем обращении назвал свержение Асада "фундаментальным актом справедливости", однако считает произошедшее "моментом риска и неопределенности" для Ближнего Востока.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "переток населения вызывает озабоченность", а особое беспокойство вызывает "Исламское государство"*. Он отметил, что главный приоритет для США – не допустить, "чтобы боевые действия в Сирии привели к возрождению ИГИЛ"*. Для этого Вашингтон намерен "предпринять самостоятельные шаги, напрямую и в сотрудничестве с Сирийскими демократическими силами, курдами, чтобы этого не произошло".

Президент Франции Макрон Эммануэль Макрон приветствовал падение президента Асада, подчеркнув при этом, что его страна останется "приверженной безопасности всех", несмотря на ведущееся исламистами наступление, пишет газета Le Figaro.

"В этот момент неопределенности я выражаю ему пожелания мира, свободы и единства", – приводит газета слова Макрона.

"Иран устремился к выходу"

Британское издание The Financial Times напоминает, что "Асад удерживал власть благодаря поддержке Ирана, спонсируемым Ираном формирований и России".

"Но руководил он опустошенным государством-банкротом, и даже многие представители его собственного алавитского сообщества, похоже, махнули рукой на этот режим после долгих лет бесконечных конфликтов и экономических трудностей", – считает автор издания.

Американская газета The New York Times (как и многие другие западные СМИ) называет захвативших власть боевиков "повстанцами" и также указывает на влияние Тегерана:

"На протяжении десятилетий Иран тратил много крови и денег на поддержку президента Сирии Башара Асада, помогая ему выжить в гражданской войне, угрожавшей его династическому правлению. Иран управлял военными базами, складами оружия и ракетными заводами в Сирии, которые он использовал в качестве канала снабжения оружием своих союзников-боевиков по всему региону. Сейчас, когда Асаду нужна помощь, чтобы отразить быстрое наступление сил повстанцев, Иран стремится к выходу. Это примечательный поворот: Иран, похоже, не только отказывается от Асада, своего ближайшего арабского союзника, но и отказывается от всего, что он построил и за что боролся в течение 40 лет в Сирии, своей главной точке опоры в арабском мире".

"Чревато побочными эффектами"

Американская газета The Wall Street Journal высказывает "опасение, что быстрый коллапс режима какой-то преемственности грозит вызвать опасный вакуум, чреватый побочными эффектами для соседних государств":

"Хотя Асадов ругали, однако долгие годы они сохраняли баланс сил в государстве, разделенном множеством порой враждебных повстанческих группировок и находящемся под давлением внешних сил".

Корреспондент британского канала Sky News Алистер Банколл замечает, что дальнейшие события в стране "вызывают серьезную обеспокоенность".

"Сирия глубоко разделена географически и социально. Это момент огромной опасности. Как только эйфория остынет, возникнет глубокая ненависть и гнев по отношению к бывшим сторонникам Асада после десятилетий кровавого правления. Сдержать это будет непросто. Кто будет править Сирией, неизвестно. Многочисленные повстанческие группировки контролируют разные части страны, и, как мы предполагаем, все они захотят получить свою долю власти. Это чревато дальнейшей гражданской войной, если с этим не удастся справиться упорядоченным образом. Для Сирии наступает новый рассвет, но на горизонте сгущаются темные тучи", – делает вывод Банколл.

Иранское агентство Fars News не может понять, "как некая террористическая группировка всего за несколько дней захватила крупные города и дошла до Дамаска":

"В этом способны разобраться только знакомые с внутренней структурой сирийского режима. Можно назвать четыре главные причины столь стремительного продвижения оппозиционных сил: слабая мотивация и коррупция в армии. Отсутствие поддержки со стороны народа своему правительству и вооруженным силам. Заигрывание правительства с некоторыми странами региона, его обещания отказаться от сопротивления, это привело к изоляции руководства Сирии. А также хищная алчность западных правительств, вооружавших террористов, действовавших в стране".

"Ошеломляющий крах"

Канал "Аль-Джазира" выносит в заголовок публикации два вопроса: "Что произошло в Сирии?" и "Как пал Асад?"

"Ошеломляющий крах более чем 53-летнего правления семьи Асадов был назван историческим моментом… Всего неделю назад режим все еще сохранял контроль над значительной частью страны. Так как же все это так быстро развалилось? Асад стал крайне непопулярен, поскольку людям становилось все труднее и труднее выживать, в том числе его солдатам, большинство из которых не хотели сражаться за него. Солдаты и полицейские покидали свои посты, сдавали оружие и бежали, опережая наступление оппозиции. В военном отношении режим Асада также был слаб в течение многих лет, полагаясь на военную поддержку России и Ирана. По мнению аналитиков, Россия занята в украинском конфликте, а Иран и ливанский союзник "Хезболла" пострадали от израильских атак – они не смогли прийти на помощь пошатнувшейся сирийской армии", – отмечает канал.

"Отсутствовала инициатива на земле"

Телеграм-канал "Мадам секретарь" предостерегает от заблуждения, что якобы переворот в Сирии организован Анкарой.

"На самом деле это не так. Турки лишь хотели уступок от Дамаска. Да, они немного надавили с Севера, но никто в Анкаре не ожидал, что сирийская армия вообще откажется воевать, а местный режим рухнет за несколько дней. Более того, сейчас турки смотрят внимательно на сирийцев и уже рассуждают открыто не повторить ли им то же самое в отношении своего усатого дядьки", – полагает автор канала.

Телеграм-канал "Рыбарь" задумался над тем, как отразится ситуация на российских группировках в Сирии:

"Видя отсутствие активности российской группировки войск (сил) в САР курдские формирования начали блокировать отдельные объекты ВС РФ в Заевфратье. Джебла находится под контролем вооруженных формирований. База Хмеймим отрезана. Российские военные корабли выведены из порта Тартуса на рейд, чтобы снизить угрозу со стороны решивших их обстрелять шальных бандформирований. Позиции на нефтяном заводе в пустыне Хомса тоже блокированы".

"Мы не в праве говорить о планах российского военного руководства: что там кто решал в высоких кабинетах, абсолютно не имеет значения на земле. Просто потому, что на земле инициатива отсутствовала. Ожидание указаний из Москвы в воскресенье, непонимание того, что нужно действовать вне рамок системы, предпринять попытку еще одного броска на Приштину или же броситься на защиту Южной Осетии, не вышло. В свое время это были те самые события, которые вошли в историю и возвеличили Россию именно потому, что люди на местах действовали по собственной инициативе, беря на себя гораздо больше, чем позволяли инструкции или указания, которые никто не давал", – делает вывод канал.

"Беда не приходит одна"

Журналист Петр Акопов пишет в своем канале, что "еще две недели назад, когда началось движение в Идлибе, никто не мог предугадать, чем это закончится, – и тем более никто не знал, что Асад с такой скоростью мирно сдаст власть".

Посольство Ирана разгромлено в Дамаске, обращает внимание политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале:

"Посольство России взято под охрану новой властью. Она гарантировала безопасность всем российским военным и дипломатическим объектам. Потому что катастрофа в Сирии – это огромное поражение Ирана. И досадная неудача России".