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Песков заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду без флага

Он отметил, что без международных соревнований поддерживать уровень атлетов невозможно

11 сентября 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Его слова передает РИА Новости.

Песков отметил, что поддерживать высокий уровень атлетов без участия в международных соревнованиях невозможно. Он также добавил, то российские власти занимаются разработкой новых форматов состязаний, в которых будут участвовать представители разных стран.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Будут ли участвовать в них спортсмены из России и Белоруссии, пока неизвестно.

Спорт

Комментарии 10

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Гость

22:52:30 11-09-2023

А точно Песков именно так и заявил?

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Игорь

00:21:11 12-09-2023

Гость (22:52:30 11-09-2023) А точно Песков именно так и заявил? ... Плохая идея- воевать -под флагом,а выступать- без флага,а значит и без Родины.Двойные стандарты.

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Гость

23:49:43 11-09-2023

Дак они и так после сочинской мельдониады под белым флагом отираются

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Гость

03:03:02 12-09-2023

От Пескова можно ожидать чего угодно. И как такой может являться пресс-секретарем главы государства.

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Макс

03:42:37 12-09-2023

Ок. Опять проглотим? В следующий раз, скажут без трусов выступать - тоже норм будет?

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гость

07:18:50 12-09-2023

а не так давно сколько визгу было что наши спортсмены получают другое гражданство и тут на официальном уровне оказываются что все все атлеты не имеют гражданства станы в которой родились ,чего тогда еще морщить после всего этого лоб

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ыть

08:56:43 12-09-2023

Спортсменов безусловно жалко. Только участие спортсменов без флага России неприемлемо, так как де юре наших спортсменов там не будет. То что они меняют гражданство - это их выбор, даже комментировать не буду. Вообще отстранение спортсменов от Олимпиады считаю незаконным. МОК надо распустить или реформировать - он продался.

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Гость

10:46:41 12-09-2023

конечно надо ехать и побеждать, ведь всё равно все знают, что это российский спортсмен.

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Владимир В.

13:27:56 12-09-2023

Интересно, а Россия платит взносфы в МОК, хотя её отовсюду устранили.Расскажите, кто знает.

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Гость

17:38:08 12-09-2023

Они прям ждали Пескова, пока он разрешит. Они здоровье гробили, чтобы выигрывать и деньги зарабатывать. Им ждать, пока что-то изменится в лучшую сторону некогда.

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