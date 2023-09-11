Песков заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду без флага

Он отметил, что без международных соревнований поддерживать уровень атлетов невозможно

11 сентября 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Его слова передает РИА Новости.

Песков отметил, что поддерживать высокий уровень атлетов без участия в международных соревнованиях невозможно. Он также добавил, то российские власти занимаются разработкой новых форматов состязаний, в которых будут участвовать представители разных стран.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Будут ли участвовать в них спортсмены из России и Белоруссии, пока неизвестно.