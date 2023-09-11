Песков заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду без флага
Он отметил, что без международных соревнований поддерживать уровень атлетов невозможно
11 сентября 2023, 22:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что спортсменам нужно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Его слова передает РИА Новости.
Песков отметил, что поддерживать высокий уровень атлетов без участия в международных соревнованиях невозможно. Он также добавил, то российские власти занимаются разработкой новых форматов состязаний, в которых будут участвовать представители разных стран.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Будут ли участвовать в них спортсмены из России и Белоруссии, пока неизвестно.
22:52:30 11-09-2023
А точно Песков именно так и заявил?
00:21:11 12-09-2023
Гость (22:52:30 11-09-2023) А точно Песков именно так и заявил? ... Плохая идея- воевать -под флагом,а выступать- без флага,а значит и без Родины.Двойные стандарты.
23:49:43 11-09-2023
Дак они и так после сочинской мельдониады под белым флагом отираются
03:03:02 12-09-2023
От Пескова можно ожидать чего угодно. И как такой может являться пресс-секретарем главы государства.
03:42:37 12-09-2023
Ок. Опять проглотим? В следующий раз, скажут без трусов выступать - тоже норм будет?
07:18:50 12-09-2023
а не так давно сколько визгу было что наши спортсмены получают другое гражданство и тут на официальном уровне оказываются что все все атлеты не имеют гражданства станы в которой родились ,чего тогда еще морщить после всего этого лоб
08:56:43 12-09-2023
Спортсменов безусловно жалко. Только участие спортсменов без флага России неприемлемо, так как де юре наших спортсменов там не будет. То что они меняют гражданство - это их выбор, даже комментировать не буду. Вообще отстранение спортсменов от Олимпиады считаю незаконным. МОК надо распустить или реформировать - он продался.
10:46:41 12-09-2023
конечно надо ехать и побеждать, ведь всё равно все знают, что это российский спортсмен.
13:27:56 12-09-2023
Интересно, а Россия платит взносфы в МОК, хотя её отовсюду устранили.Расскажите, кто знает.
17:38:08 12-09-2023
Они прям ждали Пескова, пока он разрешит. Они здоровье гробили, чтобы выигрывать и деньги зарабатывать. Им ждать, пока что-то изменится в лучшую сторону некогда.