Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Несмотря на поражение, россиянин получил солидный денежный приз

11 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Даниил Медведев (слева) и Новак Джокович (справа) / Фото: Manu Fernandez / AP / TASS

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open), пишет "Чемпионат".

Встреча продлилась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Напомним, US Open проходил с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд составил 65 млн долларов. За победу Джокович получил 2000 рейтинговых очков и 3 млн долларов, а Медведев – 1200 очков и 1,5 млн долларов.