Песков заявил, что у Путина не будет конкурентов, если он решит баллотироваться

При этом он добавил, что пока решение о выдвижении кандидатуры не принято

11 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

По словам Пескова, на данный момент неизвестно, будет ли Путин участвовать в президентских выборах. При этом пресс-секретарь заявил, что если Путин пойдет на новый срок, реальных конкурентов у него не будет.

Говоря о своей работе после выборов, Песков отметил, что он является чиновником, работу которого определяет его руководитель.