Песков заявил, что у Путина не будет конкурентов, если он решит баллотироваться
При этом он добавил, что пока решение о выдвижении кандидатуры не принято
11 сентября 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
По словам Пескова, на данный момент неизвестно, будет ли Путин участвовать в президентских выборах. При этом пресс-секретарь заявил, что если Путин пойдет на новый срок, реальных конкурентов у него не будет.
Говоря о своей работе после выборов, Песков отметил, что он является чиновником, работу которого определяет его руководитель.
18:59:10 11-09-2023
а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?
20:03:05 11-09-2023
Гость (18:59:10 11-09-2023) а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?... Да это же хорошо , если Путин будет баллотироваться , проголосуем за него на выборах . Дело в другом , после окончания следующего срока что он вряд ли опять . Надо для бывших Президентов законы может какие-то принять ?
21:49:23 11-09-2023
Гость (18:59:10 11-09-2023) а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?... административный ресурс
20:41:25 11-09-2023
В предновогоднюю ночь объявит о своём решении. Сюрпризззз
21:12:06 11-09-2023
что значит эта загадочная - "Если"?
06:53:45 12-09-2023
а зачем нам другой президент, посмотрите на фото, молодой, умный, целеустремленный?
09:08:24 12-09-2023
Вот и на губернаторских выборах в крае была низкая явка по той же причине - альтернативы не было, всё было решено заранее - чиновники, бюджетники и зомбированные ТВ пенсы обеспечили 26%
10:35:44 12-09-2023
Так от обстановки же будет зависеть
13:20:56 12-09-2023
...Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Т.е. шанс, хоть и призрачный, еще есть?