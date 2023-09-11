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Песков заявил, что у Путина не будет конкурентов, если он решит баллотироваться

При этом он добавил, что пока решение о выдвижении кандидатуры не принято

11 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

По словам Пескова, на данный момент неизвестно, будет ли Путин участвовать в президентских выборах. При этом пресс-секретарь заявил, что если Путин пойдет на новый срок, реальных конкурентов у него не будет.

Говоря о своей работе после выборов, Песков отметил, что он является чиновником, работу которого определяет его руководитель.

Владимир Путин Дмитрий Песков

Комментарии 9

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Гость

18:59:10 11-09-2023

а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?

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Гость

20:03:05 11-09-2023

Гость (18:59:10 11-09-2023) а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?... Да это же хорошо , если Путин будет баллотироваться , проголосуем за него на выборах . Дело в другом , после окончания следующего срока что он вряд ли опять . Надо для бывших Президентов законы может какие-то принять ?

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гость

21:49:23 11-09-2023

Гость (18:59:10 11-09-2023) а причину, по которой не будет конкурентов, уточнить можно?... административный ресурс

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гость

20:41:25 11-09-2023

В предновогоднюю ночь объявит о своём решении. Сюрпризззз

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Гость

21:12:06 11-09-2023

что значит эта загадочная - "Если"?

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Гость

06:53:45 12-09-2023

а зачем нам другой президент, посмотрите на фото, молодой, умный, целеустремленный?

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Гость

09:08:24 12-09-2023

Вот и на губернаторских выборах в крае была низкая явка по той же причине - альтернативы не было, всё было решено заранее - чиновники, бюджетники и зомбированные ТВ пенсы обеспечили 26%

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Гость

10:35:44 12-09-2023

Так от обстановки же будет зависеть

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Гость

13:20:56 12-09-2023

...Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Т.е. шанс, хоть и призрачный, еще есть?

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