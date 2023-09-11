Медведев: "Единая Россия" начнет подготовку к выборам президента с 11 сентября
Председатель ЕР подчеркнул, что кампания, связанная с осенними выборами, была успешной для партии
11 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Актив партии "Единая Россия" уже 11 сентября должен начать подготовку к выборам президента, заявил замглавы Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что кампания, связанная с осенними выборами, была успешной для партии. А также поблагодарил людей за голосование и выразил уверенность в победе страны, пишет ТАСС.
Выборы президента России планируются на 17 марта 2024 года, решение об их назначении принимается за 100-90 дней до даты голосования.
12:44:32 11-09-2023
Интересно, кто станет президентом?!
14:00:41 11-09-2023
Гость (12:44:32 11-09-2023) Интересно, кто станет президентом?!... а что кто то предложил альтернативу?