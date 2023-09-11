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Медведев: "Единая Россия" начнет подготовку к выборам президента с 11 сентября

Председатель ЕР подчеркнул, что кампания, связанная с осенними выборами, была успешной для партии

11 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Актив партии "Единая Россия" уже 11 сентября должен начать подготовку к выборам президента, заявил замглавы Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что кампания, связанная с осенними выборами, была успешной для партии. А также поблагодарил людей за голосование и выразил уверенность в победе страны, пишет ТАСС.

Выборы президента России планируются на 17 марта 2024 года, решение об их назначении принимается за 100-90 дней до даты голосования.

Дмитрий Медведев выборы

Комментарии 2

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Гость

12:44:32 11-09-2023

Интересно, кто станет президентом?!

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гость

14:00:41 11-09-2023

Гость (12:44:32 11-09-2023) Интересно, кто станет президентом?!... а что кто то предложил альтернативу?

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