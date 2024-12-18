Песков заявил, что заказчики убийства Кириллова очевидны
Он отметил, что российские спецслужбы и правоохранители работают эффективно и быстро
18 декабря 2024, 16:31, ИА Амител
Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, очевидны. Как сообщает РИА Новости, об этом во время разговора с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы, вы видите, они работают эффективно, работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта", – сказал он.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Киев не гнушается террористических методов работы. Он отметил, что Владимир Путин соболезнует в связи с произошедшим.
Напомним, что теракт произошел 17 декабря в Москве. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.
17:18:22 18-12-2024
заказчики убийства Кириллова очевидны --- они вроде бы и не отпирались
17:47:35 18-12-2024
Экое "откровение"! - мстители и не скрывали, что организация покушения - дело их рук...
В прояснении нуждается степень вины жертвы и адекватности воздаяния!
22:31:34 18-12-2024
Гость (17:47:35 18-12-2024) Экое "откровение"! - мстители и не скрывали, что организация... Бандеровец, какие "мстители", чего несёшь? Бандитов так называешь? Террористов? Ну-ну!
19:21:30 18-12-2024
Теперь ждём ответных действий спец служб РФ по вербовке украинского таджика
05:54:52 19-12-2024
зато по вопросам, касающихся дел РФ Песков не Копенгаген