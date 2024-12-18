Песков заявил, что заказчики убийства Кириллова очевидны

Он отметил, что российские спецслужбы и правоохранители работают эффективно и быстро

18 декабря 2024, 16:31, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Заказчики и организаторы взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, очевидны. Как сообщает РИА Новости, об этом во время разговора с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы, вы видите, они работают эффективно, работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта", – сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Киев не гнушается террористических методов работы. Он отметил, что Владимир Путин соболезнует в связи с произошедшим.

Напомним, что теракт произошел 17 декабря в Москве. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Известно, что для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда задержанный подорвал бомбу.