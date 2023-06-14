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Песков заявил о невозможности арендовать Крым

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что это российский регион

14 июня 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия и Украина якобы договаривались об аренде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, подобный вопрос стороны обсуждали на переговорах в Стамбуле.

Песков опроверг слова Лукашенко и заявил, что они не соответствуют действительности.

"Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", – сказал Песков.

Политика

Комментарии 3

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ГадкийЯ

06:36:36 15-06-2023

Т.е. песочный хочет сказать,что Батька фуфломёт? Ну-ну!

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Гость

07:14:43 15-06-2023

нет, это было до 2021 года

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Гость

18:35:54 15-06-2023

Врет нагло и цинично. Лукашенко верю

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