Песков заявил о невозможности арендовать Крым
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что это российский регион
14 июня 2023, 22:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия и Украина якобы договаривались об аренде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лукашенко, подобный вопрос стороны обсуждали на переговорах в Стамбуле.
Песков опроверг слова Лукашенко и заявил, что они не соответствуют действительности.
"Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", – сказал Песков.
06:36:36 15-06-2023
Т.е. песочный хочет сказать,что Батька фуфломёт? Ну-ну!
07:14:43 15-06-2023
нет, это было до 2021 года
18:35:54 15-06-2023
Врет нагло и цинично. Лукашенко верю