Песков заявил о невозможности арендовать Крым

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что это российский регион

14 июня 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия и Украина якобы договаривались об аренде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, подобный вопрос стороны обсуждали на переговорах в Стамбуле.

Песков опроверг слова Лукашенко и заявил, что они не соответствуют действительности.