Лукашенко рассказал, куда послал украинскую делегацию

Украинцы предлагали провести мирные переговоры

14 июня 2023, 16:39, ИА Амител

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко послал украинскую делегацию, предлагавшую переговоры, сообщает РИА Новости.

Лукашенко пояснил, что украинская делегация предлагала провести мирные переговоры в Стамбуле.

"Да пошли вы на хрен", – сказал президент Белоруссии, как ответил на предложение.

Ранее Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" нужно было решать в 2014-2015 годах.