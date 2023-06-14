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Лукашенко рассказал, куда послал украинскую делегацию

Украинцы предлагали провести мирные переговоры

14 июня 2023, 16:39, ИА Амител

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко послал украинскую делегацию, предлагавшую переговоры, сообщает РИА Новости.

Лукашенко пояснил, что украинская делегация предлагала провести мирные переговоры в Стамбуле.

"Да пошли вы на хрен", – сказал президент Белоруссии, как ответил на предложение.

Ранее Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" нужно было решать в 2014-2015 годах.

Фото: unsplash.com

Лукашенко: Россия была готова на невыгодный договор с Украиной

Он подчеркнул, что для Москвы подобный мир был невыгоден, однако она всё равно на него соглашалась
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Политика украина Александр Лукашенко белоруссия

Комментарии 5

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Гость

16:48:50 14-06-2023

Молодец Мужик!

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пессимист

17:30:57 14-06-2023

Если человек идиот, то это надолго!

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Гость

18:51:47 14-06-2023

пессимист (17:30:57 14-06-2023) Если человек идиот, то это надолго!... зеленский ввел санкции в отношении Белоруссии за то что Лукашенко арестовл оппозиционного блогера белоруса.Идиотизм зелябобика может исчезнуть только одновременно с его телом.

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Элен без ребят

21:44:24 14-06-2023

Бацька красавчик!

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Гость

07:24:05 15-06-2023

Надо было в 2014 посылать. Может СВО бы не началось. А то он долго на двух стульях сидел. Вроде и с Россией, но и с Западом. Наши в это время сидели примерно на полтора стула. Вроде как и Крым, но не совсем Донбасс

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