Лукашенко рассказал, куда послал украинскую делегацию
Украинцы предлагали провести мирные переговоры
14 июня 2023, 16:39, ИА Амител
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко послал украинскую делегацию, предлагавшую переговоры, сообщает РИА Новости.
Лукашенко пояснил, что украинская делегация предлагала провести мирные переговоры в Стамбуле.
"Да пошли вы на хрен", – сказал президент Белоруссии, как ответил на предложение.
Ранее Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" нужно было решать в 2014-2015 годах.
16:48:50 14-06-2023
Молодец Мужик!
17:30:57 14-06-2023
Если человек идиот, то это надолго!
18:51:47 14-06-2023
пессимист (17:30:57 14-06-2023) Если человек идиот, то это надолго!... зеленский ввел санкции в отношении Белоруссии за то что Лукашенко арестовл оппозиционного блогера белоруса.Идиотизм зелябобика может исчезнуть только одновременно с его телом.
21:44:24 14-06-2023
Бацька красавчик!
07:24:05 15-06-2023
Надо было в 2014 посылать. Может СВО бы не началось. А то он долго на двух стульях сидел. Вроде и с Россией, но и с Западом. Наши в это время сидели примерно на полтора стула. Вроде как и Крым, но не совсем Донбасс