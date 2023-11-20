Песков заявил о высокой оценке Путиным заслуг Тулеева
О планах Путина лично проститься с Тулеевым пока неизвестно
20 ноября 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: Аман Тулеев / "ВКонтакте"
У президента России Владимир Путина и бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева были "прекрасные личные отношения". Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что о планах Путина лично проститься с Тулеевым пока неизвестно, однако в ближайшее время он направит соболезнованиям его близким.
Напомним, что утром 20 ноября умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Прощание с экс-губернатором состоится 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре имени Боброва в Кемеровской области.
20:59:16 20-11-2023
Одна из функций власти,постоянно говорить,что она правильная.А кто это не допонимает,можно и лет на двадцать посадить.Сказав при этомпрезрительное "Фу"