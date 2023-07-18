Песков: зона осуществления зерновой сделки использовалась Киевом в боевых целях

Говоря о перспективе действия черноморской инициативы без участия России Песков подчеркнул, что это несет в себе определенные риски

18 июля 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зона осуществления зерновой сделки использовалась Киевом в боевых целях. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента напомнил, что это аспект, о котором нельзя забывать.

Во вторник, 18 июля, журналисты спросили у представителя Кремля, мог ли Киев использовать коридоры для нанесения ударов по Крымскому мосту в понедельник, 17 июля.

"Вы знаете, что и наши военные неоднократно говорили о том, что Украина использует зерновые коридоры в боевых целях", – заявил он во время общения с журналистами.

Говоря о перспективе действия черноморской инициативы без участия России Песков подчеркнул, что это несет в себе определенные риски, поскольку в этом районе идут боевые действия. В Кремле не уверены, готовы ли и какие страны будут брать их на себя.