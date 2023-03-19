СМИ: песни Агутина и Пугачевой вырезали из эфиров радио

В ближайшее время "под нож" могут отправить песни ещё нескольких исполнителей

19 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина сняли с эфиров радиостанций. Об этом сообщает CTnews.

Отмечается, что за ними вырезать из ротации могут песни ещё нескольких исполнителей, среди которых Наташа Королёва.