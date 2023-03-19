СМИ: песни Агутина и Пугачевой вырезали из эфиров радио
В ближайшее время "под нож" могут отправить песни ещё нескольких исполнителей
19 марта 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина сняли с эфиров радиостанций. Об этом сообщает CTnews.
Отмечается, что за ними вырезать из ротации могут песни ещё нескольких исполнителей, среди которых Наташа Королёва.
"Также порадовал бан песни Наташи Королевой "Киевский мальчишка" и кавера Леонида Агутина "Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил", – цитирует издание музыкального критика Олега Кормунина.
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