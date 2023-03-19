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СМИ: песни Агутина и Пугачевой вырезали из эфиров радио

В ближайшее время "под нож" могут отправить песни ещё нескольких исполнителей

19 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина сняли с эфиров радиостанций. Об этом сообщает CTnews.

Отмечается, что за ними вырезать из ротации могут песни ещё нескольких исполнителей, среди которых Наташа Королёва.

"Также порадовал бан песни Наташи Королевой "Киевский мальчишка" и кавера Леонида Агутина "Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил", – цитирует издание музыкального критика Олега Кормунина.

Комментарии 14

  • Д Е Б И Л Ы ! ! !
    19 марта, Гость   Ответить
  • А кто то говорил что к искусству мы открыты в не зависимости от взглядов.Опять обманул.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора дать дорогу молодым! А хаПугачеа пусть иврит учит, чтобы шекели зарабатывать...
    19 марта, Гость   Ответить
  • Идиоты
    19 марта, Гость   Ответить
  • А... Все равно... когда слышишь песни тех кто уехал, или высказывается против своих русских или вообще за украинских военных, все равно переключаешь эти песни... Подсознательно какое-то раздражение в мозгу...
    19 марта, Гость   Ответить
  • "Идиоты" и "дебилы" слушают певцов ртом, которые гадят на нашу страну...
    19 марта, Гость   Ответить
  • Гость, между искусством и Пугачевой с Королёвой огромная пропасть
    19 марта, Гость   Ответить
  • глупости от ситиньюс
    19 марта, Гость   Ответить
  • я не переключаю
    20 марта, Гость   Ответить
  • что за новое модное выражение певец ртом? есть какие то другие способы петь?
    20 марта, Гость   Ответить
  • А кто-то хаил эти методы в СССР! Теперь сами повторяются.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, туфта это.Так говорили в СССР,сейчас говорят-фейк.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Чикипибарум
    20 марта, Гость   Ответить
  • "певец ртом" - выражение, указывающее на отсутствие у исполнителя вокальных данных, так что он под фонограмму только рот открывает, не пользуясь голосовым аппаратом.
    20 марта, Гость   Ответить
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