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Программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" убрали из эфира

В сетке вещания её заменит шоу "Страна талантов"

15 марта 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из эфира телеканала НТВ пропало шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Об этом сообщает "КП".

Последний выпуск проекта вышел 11 марта. Гостьей была Лариса Рубальская. Причины закрытия шоу не называются.

В сетке вещания его заменит "Страна талантов", ведущим которой станет певец Алексей Воробьёв. В жюри проекта будут Надежда Бабкина, Егор Дружинин, Ярослав Сумишевский и ведущий программы "Поедем, поедим!" Федерико Арнальди.

Ранее сообщалось, что на съёмках шоу "Голос" произошёл конфликт между судьями Полиной Гагариной и Владимиром Пресняковым.

Нескольких выступающих хотели пригласить в свою команду оба артиста, однако они выбирали Преснякова. Тогда Гагарина решила воспользоваться кнопкой "блок" и не пустить желающих попасть к конкуренту.

Комментарии 4

  • верните на место! достали эти конкурсы с шоу всякими где кучка дряхлых "звездуль" премыкаются и заискивают друг перед другом типа маски
    16 марта, Гость   Ответить
  • передача отстойная как и ведущая
    16 марта, Гость   Ответить
  • кучка дряхлых "звездуль" премыкаются (( Кудрявцева прям не пресмыкалась и не стелилась?
    16 марта, Гость   Ответить
  • передача отстойная как и ведущая
    16 марта, Гость   Ответить
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