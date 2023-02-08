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Песни артистов-иноагентов призвали сделать народными

Авторы инициативы отметили, что это лишит исполнителей авторских прав

08 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Основатели проекта "Песня на войне" предложил  сделать народными песни артистов-иноагентов. Об этом рассказал генпродюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

По словам авторов инициативы, подобные изменения лишат иноагентов авторских прав, а также позволит исполнять их песни любым артистам.

"Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках", – цитирует Крючкова РИА Новости.

Он добавил, что после принятия закона готов запустить конкурс на новые русские народные песни.

 

Комментарии 14

  • Ага, отнять и поделить, ничего нового. А че так непатриотично-то? Человек агент, а тебе его песни нравятся? Ай-ай-ай..
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Совсем упоролись чели? А ничего, что все эти "музыкальные иноагенты" в большинстве своем, только исполнители, и у этих, "прости господи", произведений есть свои авторы и композиторы!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • кто все эти нехорошие люди на букву М, которые этот бред генерирует?! Больше заняться нечем или решили попиариться на ровном месте, пыль дорожная. Когда коту заняться нечем он яйца лижет, вот и эти тоже
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Авторам государство должно один раз заплатить выкупные и дальше все могут пользоваться этим произведением. Потребители за товар платят один раз, песни и т.д. такой же товар, только выкупать его должно государство и отдавать в пользование всем людям, а то выдумали целый век содержать не только авторов, но и их потомков.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • И какая песня вам так за душу взяла? Посидим-поокаем?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Именно музыкантов-иноагентов сейчас, насколько я помню, совсем немного - Face, Oxxxymiron, Noize MC, Монеточка, Моргенштерн, Илья Прусикин (вокалист Little Big). И кстати, все они не только исполнители, но и авторы своих песен. И с авторства зарабатывают. Получается, у артистов хотят отнять одну из немногих оставшихся статей дохода - авторские отчисления. Вряд ли песни кого-то из них, даже если их сделать "народными", будет позволено исполнять.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Песни "Утренней звезды" - народными? А кто-нибудь хоть разобрал, что он "поет"?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Авторам государство должно один раз заплатить выкупные и дальше все могут пользоваться этим произведением.--- Никита Сергеевич уже радостно потирает руки
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Искусство принадлежит народу. Никаких авторских не должно быть, тем более передаваемых по наследству. Успел нарубить бабла - передавай потомкам, не успел - пусть просто гордятся родством с автором и сами крутятся.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Искусство принадлежит народу. Никаких авторских не должно быть - ага. Народу принадлежит вообще все. Написал ты программу - будь добр выложить в открытый доступ. Деньги? Какие деньги, за что? Придумал новую технологию - отдай, нефиг своим умом и талантом деньги зарабатывать, "народу" нужнее. Написал книгу - пусть ее издают без всяких там отчислений тебе, как автору. На что жить - ну иди на завод, фигли. Кстати не хотите свою квартиру после смерти не детям передать, а народу - и пусть дети сами крутятся. Это же вы не нее заработали, а не они.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Всех авторов надо вызывать на проверочную комиссию.Тест-исполнение песни про Севастополь:"Всем на свете ты поведай, Как на крымских берегах Воевали наши деды И прославились в боях. Легендарный Севастополь, Неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь — Гордость русских моряков."По мере прослушивания в целях экономии времени, можно прервать и вызвать следующего.Потом составить список,кому выплаты продолжить, а кому шиш с маслом.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, очень патриотично родится в России, стать здесь популярным, возможно заработать на этом деньги, а потом "прозреть", слиться в какой нибудь Израиль, который постоянно бомбит Палестину, и орать, что Россия агрессор? Считаю правильным, чтобы всё, что было создано в России здесь и осталось. А (peace) ськи напишут за карбоном что - нибудь новое русофобское, пусть там это распевают и зарабатывают бабло. А то Родина хреновая, но авторские плати!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • очень патриотично родится в России, стать здесь популярным - какбэ человек не выбирает, где ему родиться. Да и насчет "прозреть" тоже спорно - когда у нас тот же рок подпевал государству? Популярным человек становится, как правило, благодаря таланту. И да, а как вы будете определять, что оно "создано в России"? Уехал художник в Гималаи, написал картину - она уже, получается, никаким боком к России не относится) А если в России - то он, как я понимаю, должен тут же с поклоном передать ее государству, а продать - ни-ни? Ну если по вашей логике. Как быть с теми же режиссерами - они ставят и в России, и за границей. И? Что будем у них отбирать?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Авторское право охраняется государством. Но если артист идет против государства, то почему государство должно выполнять свои функции. Никто, кроме государства не будет следить за выполнением авторских прав. Хочешь, чтобы твои права были защищены, значит должен это государство поддерживать. В противном случае - выходи в народ и проси, чтобы люди скинулись тебе за песни. Или придумывай другие легальные способы заработать своим талантом.
    08 февраля, Гость   Ответить
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