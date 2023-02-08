Песни артистов-иноагентов призвали сделать народными

Авторы инициативы отметили, что это лишит исполнителей авторских прав

08 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Основатели проекта "Песня на войне" предложил сделать народными песни артистов-иноагентов. Об этом рассказал генпродюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

По словам авторов инициативы, подобные изменения лишат иноагентов авторских прав, а также позволит исполнять их песни любым артистам.

"Песни, которые и так поистине стали народными, смогут звучать без тех, кто их когда-то исполнял и теперь выступает против России. Эти песни смогут вернуться в эфиры и исполняться любыми исполнителями на любых площадках", – цитирует Крючкова РИА Новости.

Он добавил, что после принятия закона готов запустить конкурс на новые русские народные песни.