Песни, экскурсии, пленэр. Как прошел новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни"?

15 тысяч человек собрались на фестивале "Шум Катуни", чтобы поймать музыкальный ритм лета-2024

12 августа 2024, 15:44, ИА Амител

Гости фестиваля "Шум Катуни". Фото: Алина Богомолова/amic.ru

Более 15 тысяч человек посетили новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни", который впервые состоялся в Алтайском крае. Его подготовкой региональное правительство и Туристский информационный центр занимались несколько месяцев. Весь день 10 августа сразу на трех площадках звучали популярные этно- и рок-н-ролльные композиции. Хедлайнерами мероприятия стали популярные группы "Комната культуры", "Сироткин" и Chebanov. Как прошел праздник музыки и лета на "Бирюзовой Катуни", читайте на amic.ru.

Что интересного было на фестивале "Шум Катуни"?

10 августа территория горного курорта "Бирюзовая Катунь" стала местом притяжения жителей Алтайского края, а также туристов из других сибирских регионов: анонс богатой и насыщенной программы заставил многих преодолеть сотни километров, чтобы стать частью этого праздника. И на фестивале "Шум Катуни" действительно было на что посмотреть.

Работали сразу три музыкальных площадки: весь день с главной сцены, территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" и в Парке Рериха звучали музыкальные композиции. Главным событием вечерней программы стало выступление инди-группы "Сироткин", популярной на всю страну барнаульской группы "Комната культуры" и амбассадора гитарной лирики Ивана Чебанова. Участие в празднике приняли как популярные исполнители, так и начинающие. Всего выступило более полусотни музыкантов.

Фото: Алина Богомолова/amic.ru

Гости мероприятия не только наслаждались выступлением коллективов, но и могли блеснуть своими вокальными данными: несколько сотен человек собрались в караоке-шатре курорта Altai Palace. Здесь можно было исполнить любимые песни, а также поучаствовать в конкурсе любителей-исполнителей. Самые талантливые получили памятные призы, сообщили в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Гости в Парке Рериха наблюдали за работой пяти художников выездного пленэра арт-резиденции "КОД". А некоторые попробовали сами нарисовать живописные пейзажи "Бирюзовой Катуни" под руководством мастеров. Любители гастрономического туризма по достоинству оценили ярмарку региональной кухни "Шумный дворик". Здесь на пробу гостям предоставляли десятки видов угощений из алтайских продуктов на любой вкус.

Фото: Алина Богомолова/amic.ru

Для любителей активного отдыха организовали экскурсии в Тавдинские пещеры, к памятнику Рериху, в парк деревянных скульптур "Подгорица" и на пасеку "Медом в ухо". На фестивале работала ярмарка сувениров от местных ремесленников, были организованы тематические фотозоны.

Для самых маленьких гостей фестиваля была организована детская зона, в которой работал шестиметровый игровой лабиринт и большой куб-раскраска с мотивами туристического Алтая. Здесь ребята соревновались в конкурсах на ловкость и смекалку, а также приняли участие во флешмобах.

Фото: Алина Богомолова/amic.ru

"Программа мероприятия была настолько насыщенна, что мы даже не успели все обойти. Приехали на "Шум Катуни" из Кемерова всей семьей и не пожалели. Дети в восторге, мы с мужем тоже. Прекрасный фестиваль, который останется ярким воспоминанием этого лета", — поделилась впечатлениями с корреспондентом amic.ru Оксана Плотова.

К такому масштабному празднику в правительстве Алтайского края начали готовиться еще в январе 2024 года. Проведение мероприятия стало возможным благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С концепцией определились сразу: показать, что Алтай — это земля талантливых людей, которые уже достигли больших высот, а также тех, кто сейчас находится только на старте своего пути, рассказал заместитель начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

"В первую очередь мероприятие направлено на развитие туристической отрасли Алтайского края, но глубокий смысл, который мы сюда заложили, — показать Алтай, его людей и наше творчество. Федеральная поддержка позволила добавить в событийный календарь Алтайского края еще одно масштабное и знаковое мероприятие наряду с известными далеко за пределами региона фестивалями – "Цветение маральника" и "Алтайская зимовка", – отметил Александр Барышников.

Фото: Алина Богомолова/amic.ru

Плотная программа и повышенные меры безопасности

На подготовку фестиваля ушло несколько месяцев очень активной и глубокой работы. Большое внимание было уделено не только наполнению праздника, но и соблюдению мер безопасности.

"Все службы отработали на отлично. Более 20 волонтеров обеспечивали бесперебойную работу площадок. И самое главное – у нас получилась очень насыщенная и яркая программа. В ней приняли участие порядка 50 музыкантов. Это творческие коллективы, группы, сольные музыканты и исполнители регионального и федерального уровня", – отметила директор фестиваля Елена Седых.

Александр Барышников признался, что они не ожидали с первого раза достичь такого оглушительного успеха. Рассчитывали, что максимум фестиваль посетят 10 тысяч человек, получилось вполовину больше. И организаторы смогли справиться с таким наплывом гостей. Насыщенная программа и хорошая погода сделали свое дело: пока Алтайский край заливали дожди, в Горном светило солнце.

Я не успел на фестиваль, еще такой будет?

У организаторов большие планы на 2025 год. Замначальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности отметил, что многое из задуманного пока еще не реализовано. Но пообещал, что в дальнейшем гости фестиваля увидят не только уже полюбившиеся форматы, но и "новые истории".