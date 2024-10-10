НОВОСТИНаука и образование

Песни Shaman учат на уроках музыки в российском регионе

В комитете по образованию заявили, что они входят в обязательную программу

10 октября 2024, 17:29, ИА Амител

Shaman / Фото: t.me/shaman_channel
Shaman / Фото: t.me/shaman_channel

В образовательных учреждениях Читы на уроках музыки начали изучать творчество исполнителя Shaman. Об этом сообщает интернет-портал "Чита.ру".

В рамках учебной программы песни артиста рассматриваются как образцы патриотической музыки.

"В соответствии с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах на уроках музыки изучается тема патриотической песни. В качестве примера исполнителя патриотической песни рассматривается творчество певца Шамана", – пояснили в сфере образования.

Shaman стал известен в 2022 году благодаря своей песне "Встанем".

школы и детсады музыка Знаменитости

Комментарии 12

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Шинник

18:05:15 10-10-2024

"Усталость забыта.
Колышется чад.
И снова копыта,
как сердце, стучат."

Плюсоните в карму кто на уроке музыки разучивали эту песню

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Гость

18:15:26 10-10-2024

шалман

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Гость

18:47:59 10-10-2024

Грустно за поколение...

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Сергей

19:44:11 10-10-2024

Гость (18:47:59 10-10-2024) Грустно за поколение...... Грустно и стыдно, что мы дошли до такого.

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Гость

20:08:47 10-10-2024

Позорище

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Гость

20:48:42 10-10-2024

Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А не этого ,,,,,,,,,,,,,,,,,Промолчу

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Гость

21:30:48 10-10-2024

Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Вы ещё Пинк Флойд упомяните! Вас газманами лепсовыми накидают!

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Гость

22:17:12 10-10-2024

Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Это все от лукавого, плюс поклонение перед западом. А он то наш, православный

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Гость

22:59:54 10-10-2024

Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Да Оззи осборна и Элиса Купера) ты идиот?

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Гость

21:20:12 10-10-2024

" с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах на уроках музыки" в 7-8 классе музыка???? еще поди рисование имеется?

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Гость

00:58:07 11-10-2024

Гость (21:20:12 10-10-2024) " с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах ... А что такого? Раньше так и было (конкретно в 90-е), так же, как и уроки труда в школах.

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Гость

23:18:16 10-10-2024

Бедные читинские дети 😔

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