Песни Shaman учат на уроках музыки в российском регионе
В комитете по образованию заявили, что они входят в обязательную программу
10 октября 2024, 17:29, ИА Амител
Shaman / Фото: t.me/shaman_channel
В образовательных учреждениях Читы на уроках музыки начали изучать творчество исполнителя Shaman. Об этом сообщает интернет-портал "Чита.ру".
В рамках учебной программы песни артиста рассматриваются как образцы патриотической музыки.
"В соответствии с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах на уроках музыки изучается тема патриотической песни. В качестве примера исполнителя патриотической песни рассматривается творчество певца Шамана", – пояснили в сфере образования.
Shaman стал известен в 2022 году благодаря своей песне "Встанем".
18:05:15 10-10-2024
"Усталость забыта.
Колышется чад.
И снова копыта,
как сердце, стучат."
Плюсоните в карму кто на уроке музыки разучивали эту песню
18:15:26 10-10-2024
шалман
18:47:59 10-10-2024
Грустно за поколение...
19:44:11 10-10-2024
Гость (18:47:59 10-10-2024) Грустно за поколение...... Грустно и стыдно, что мы дошли до такого.
20:08:47 10-10-2024
Позорище
20:48:42 10-10-2024
Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А не этого ,,,,,,,,,,,,,,,,,Промолчу
21:30:48 10-10-2024
Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Вы ещё Пинк Флойд упомяните! Вас газманами лепсовыми накидают!
22:17:12 10-10-2024
Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Это все от лукавого, плюс поклонение перед западом. А он то наш, православный
22:59:54 10-10-2024
Гость (20:48:42 10-10-2024) Deep Purple & Led Zeppelin надо в школах преподавать. А ... Да Оззи осборна и Элиса Купера) ты идиот?
21:20:12 10-10-2024
" с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах на уроках музыки" в 7-8 классе музыка???? еще поди рисование имеется?
00:58:07 11-10-2024
Гость (21:20:12 10-10-2024) " с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах ... А что такого? Раньше так и было (конкретно в 90-е), так же, как и уроки труда в школах.
23:18:16 10-10-2024
Бедные читинские дети 😔