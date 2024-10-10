Песни Shaman учат на уроках музыки в российском регионе

В комитете по образованию заявили, что они входят в обязательную программу

10 октября 2024, 17:29, ИА Амител

Shaman / Фото: t.me/shaman_channel

В образовательных учреждениях Читы на уроках музыки начали изучать творчество исполнителя Shaman. Об этом сообщает интернет-портал "Чита.ру".

В рамках учебной программы песни артиста рассматриваются как образцы патриотической музыки.

"В соответствии с основной образовательной программой в 7-х и 8-х классах на уроках музыки изучается тема патриотической песни. В качестве примера исполнителя патриотической песни рассматривается творчество певца Шамана", – пояснили в сфере образования.

Shaman стал известен в 2022 году благодаря своей песне "Встанем".