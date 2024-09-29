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SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами

29 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me
Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники. Об этом он заявил в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По мнению SHAMAN, источником вдохновения для создателей американских телефонов, технологий и автомобилей могли быть произведения русских авторов.

"Мы не знаем, возможно, создатели американских технологий вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, Достоевского или Булгакова, когда создавали свои творения. Может быть, без этих произведений не было бы и современных технологий?" – задался вопросом певец.

Ранее SHAMAN объявил о разводе с женой. 

Знаменитости Гаджеты

Комментарии 17

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Гость

08:46:02 29-09-2024

- "Может быть, без этих произведений не было бы и современных технологий?" — задался вопросом певец." --- Что будет если америкосам передать, то, что говорили наши предки в пещерах, греясь у костров?

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Х

08:54:38 29-09-2024

Вот его и забыли спросить… кто он такой, чтобы его высказывания тут писали?

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Гость

09:18:05 29-09-2024

ДА УЖ !!!! :) Богата страна ими...

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Сергей

09:23:04 29-09-2024

😂😂😂😂😂😂😂

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Гость

10:28:26 29-09-2024

Иудушка.

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Гость

10:41:22 29-09-2024

Так все основные технологии - это российские (советские умы) внесшие значительный вклад в развитие. ( те же cpu возьмите).

С такой логикой (не пользоваться ничем иностранным) далеко не уедем.

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Гость

11:22:15 29-09-2024

Тупее отмазок не видел

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Гость

12:04:37 29-09-2024

совсем ку-ку

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Гость

12:06:23 29-09-2024

жили мы россияне себе спокойно, жили, но тут появились патриоты...

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Светлана

13:18:44 29-09-2024

Теперь ВСЕХ цитировать обязательно? Объяснил он((((.

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Элен без ребят

16:32:38 29-09-2024

дороги сделали, остались эти

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spy

07:42:09 30-09-2024

автоваз точно его творчеством вдохновлялся

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Гость

10:43:18 30-09-2024

spy (07:42:09 30-09-2024) автоваз точно его творчеством вдохновлялся...
Дороги в стране,
Как машины в стране.
Как и зарплаты, футбол,
ЖКХ и, конечно, кино - .....!

(с) КВН до введения цензуры

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Гость

10:27:28 30-09-2024

Классики мировой литературы, потому и считаются таковыми, что их произведения оказывают влияние на развитие цивилизации и кто на кого большее оказывает влияние и кто кого больше вдохновляет вопрос открытый.

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Оля

20:08:57 30-09-2024

А почему нужно искать какое-то оправдание вообще? Чем хотим, тем и пользуемся. Они же жопы греют нашим газом! И нефть и изотопы наши используют и метал и даже лес! Не смотря на вражду, давайте торговля останется торговлей! В конце концов мы друг другу за эти технологии и ископаемые платим!

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Александр

11:30:08 08-10-2024

Это называется "натяни сову на глобус". Так можно себе любимому все простить. А вот если бы Ярик автобусом Павловского завода на концерты ездил, пользовался бы проводной связью и не "звездил" бы в прочих вопросах - было бы куда эффектнее!

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Александр

11:32:57 08-10-2024

Что называется, натянул патриот сову на глобус!

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