SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой
По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами
29 сентября 2024, 08:32, ИА Амител
Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники. Об этом он заявил в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
По мнению SHAMAN, источником вдохновения для создателей американских телефонов, технологий и автомобилей могли быть произведения русских авторов.
"Мы не знаем, возможно, создатели американских технологий вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, Достоевского или Булгакова, когда создавали свои творения. Может быть, без этих произведений не было бы и современных технологий?" – задался вопросом певец.
Ранее SHAMAN объявил о разводе с женой.
08:46:02 29-09-2024
- "Может быть, без этих произведений не было бы и современных технологий?" — задался вопросом певец." --- Что будет если америкосам передать, то, что говорили наши предки в пещерах, греясь у костров?
08:54:38 29-09-2024
Вот его и забыли спросить… кто он такой, чтобы его высказывания тут писали?
09:18:05 29-09-2024
ДА УЖ !!!! :) Богата страна ими...
09:23:04 29-09-2024
😂😂😂😂😂😂😂
10:28:26 29-09-2024
Иудушка.
10:41:22 29-09-2024
Так все основные технологии - это российские (советские умы) внесшие значительный вклад в развитие. ( те же cpu возьмите).
С такой логикой (не пользоваться ничем иностранным) далеко не уедем.
11:22:15 29-09-2024
Тупее отмазок не видел
12:04:37 29-09-2024
совсем ку-ку
12:06:23 29-09-2024
жили мы россияне себе спокойно, жили, но тут появились патриоты...
13:18:44 29-09-2024
Теперь ВСЕХ цитировать обязательно? Объяснил он((((.
16:32:38 29-09-2024
дороги сделали, остались эти
07:42:09 30-09-2024
автоваз точно его творчеством вдохновлялся
10:43:18 30-09-2024
spy (07:42:09 30-09-2024) автоваз точно его творчеством вдохновлялся...
Дороги в стране,
Как машины в стране.
Как и зарплаты, футбол,
ЖКХ и, конечно, кино - .....!
(с) КВН до введения цензуры
10:27:28 30-09-2024
Классики мировой литературы, потому и считаются таковыми, что их произведения оказывают влияние на развитие цивилизации и кто на кого большее оказывает влияние и кто кого больше вдохновляет вопрос открытый.
20:08:57 30-09-2024
А почему нужно искать какое-то оправдание вообще? Чем хотим, тем и пользуемся. Они же жопы греют нашим газом! И нефть и изотопы наши используют и метал и даже лес! Не смотря на вражду, давайте торговля останется торговлей! В конце концов мы друг другу за эти технологии и ископаемые платим!
11:30:08 08-10-2024
Это называется "натяни сову на глобус". Так можно себе любимому все простить. А вот если бы Ярик автобусом Павловского завода на концерты ездил, пользовался бы проводной связью и не "звездил" бы в прочих вопросах - было бы куда эффектнее!
11:32:57 08-10-2024
Что называется, натянул патриот сову на глобус!