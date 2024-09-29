SHAMAN объяснил, почему патриоты могут пользоваться западной техникой

По его словам, создатели гаджетов могли вдохновляться российскими творцами

29 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Российский певец SHAMAN, известный также под своим настоящим именем Ярослав Дронов, в ответ на критику в свой адрес за использование иностранных технологий призвал недоброжелателей задуматься о том, что вдохновляло создателей этой техники. Об этом он заявил в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По мнению SHAMAN, источником вдохновения для создателей американских телефонов, технологий и автомобилей могли быть произведения русских авторов.

"Мы не знаем, возможно, создатели американских технологий вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, Достоевского или Булгакова, когда создавали свои творения. Может быть, без этих произведений не было бы и современных технологий?" – задался вопросом певец.

Ранее SHAMAN объявил о разводе с женой.