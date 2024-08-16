Песни SHAMANa и Газманова могут включить в школьную программу
Возможные нововведения обсудят в сентябре
16 августа 2024, 11:31, ИА Амител
Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/744550
В сентябре текущего года в Государственной Думе состоится круглый стол, посвящённый вопросу включения песен Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу. Об этом каналу 360 сообщил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
По словам Сергея Колунова, Минпросвещения уже поддержало идею включить патриотические песни современных исполнителей в программу обучения.
Он также отметил, что на базе профильных комитетов Государственной Думы будут проведены «широкие обсуждения» с участием представителей родительского и учительского сообществ.
11:37:56 16-08-2024
в школах эти песни давно поют, детям они нравятся
11:41:00 16-08-2024
перевожу детей на домашнее обучение- это не школа это ЦИРК
11:51:24 16-08-2024
А жизнь-то налаживается!
Ура товарищи!
11:58:40 16-08-2024
Ну наконец-то! Даже помечтать не могли.
12:05:02 16-08-2024
Как то радостно на душе, что уже нет детей в школьном возрасте.
12:22:15 16-08-2024
Господи, хорошо что ни я, ни мои дети уже не школьники!..
12:34:23 16-08-2024
А Марсельезу? Или Белла чао? Хорошо, что у меня в современной школе уже никто не учится
13:16:47 16-08-2024
Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее.
13:42:41 16-08-2024
Инстасамку впишите в школьную программу))
14:06:19 16-08-2024
У каждого поколения свои песни, но в любом случае, на них надо воспитывать патриотов, а не бесхребетных потребителей. Песни вышеупомянутых авторов, как раз и отвечают этим критериям.
14:07:44 16-08-2024
Интересно!, у депутатов кто-нибудь из детей, внуков учится в обычных школах, или они специально их наших детей дураков делают, ...Я вот в школе классическую музыку изучал на уроках музыки, нас учили слушать, понимать, раскладывать по инструментам, да много чего, лишь 1 урок в конце 8 класс был посвящен современной эстраде.....
14:32:59 16-08-2024
медведь-шатун (14:07:44 16-08-2024) Интересно!, у депутатов кто-нибудь из детей, внуков учится в... До 8-го класса были уроки музыки??? В каких годах учились? В каком городе? В какой стране? У меня (83-93) музыка закончилась после начальной школы... Барнаул, 101-я, СССР/РФ
14:37:46 16-08-2024
Гость (14:32:59 16-08-2024) До 8-го класса были уроки музыки??? В каких годах учились? В... были с 1-7 класс школа 84 учеба с 1984-1992
14:43:21 16-08-2024
Гость (14:37:46 16-08-2024) были с 1-7 класс школа 84 учеба с 1984-1992... Жэсть.... Вроде и рядом учились... И программа была одинаковая... Не фартануло вам))
15:26:07 16-08-2024
Гость (14:43:21 16-08-2024) Жэсть.... Вроде и рядом учились... И программа была одинаков... почему? я любила петь и в хоре выступала
14:09:44 16-08-2024
"Паромщик" Пугачевой пусть включат. и "Эй вы там, наверху"
14:10:15 16-08-2024
Вот я плюсую за Николая Расторгуева. "Выйду ночью в поле с конем" - хорошая песня, душевная
14:21:10 16-08-2024
Чем им "День Победы", "Бери шинель, пошли домой", "На посту пограничник стоит", "Артиллерия -боевая наша жизнь", "Прожектор шарит осторожно по пригорку", "У деревни Крюково" - и много-много-много других прекрасных патриотических песен, которые мы учили на уроках пения, не угодили? Те песни НЕ УСТАРЕЛИ.
14:34:28 16-08-2024
Светлана (14:21:10 16-08-2024) Чем им "День Победы", "Бери шинель, пошли домой", "На посту... Нет не устарели, более того, они становятся еще актуальней в настоящий момент, но время не стоит на месте, появляются новые авторы, достойные изучению в школе.
14:05:03 17-08-2024
Тогда уж лучше сектор газа. там патриотизма поболе.