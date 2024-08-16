Песни SHAMANa и Газманова могут включить в школьную программу

Возможные нововведения обсудят в сентябре

16 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Наушники / Фото: pxhere.com/ru/photo/744550

В сентябре текущего года в Государственной Думе состоится круглый стол, посвящённый вопросу включения песен Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу. Об этом каналу 360 сообщил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

По словам Сергея Колунова, Минпросвещения уже поддержало идею включить патриотические песни современных исполнителей в программу обучения.

Он также отметил, что на базе профильных комитетов Государственной Думы будут проведены «широкие обсуждения» с участием представителей родительского и учительского сообществ.