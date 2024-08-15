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Семья Юрия Шатунова выиграла суд за права на песни "Ласкового мая"

Среди них "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и ряд других

15 августа 2024, 08:50, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998 pxhere.com/ru/photo/31998
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998 pxhere.com/ru/photo/31998

Хостинский районный суд города Сочи признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на несколько песен. Об этом сообщили в пресс-службе суда 14 августа.

Суд рассмотрел иск, который подали вдова и дети музыканта к продюсеру Андрею Разину. Иск был удовлетворён.

Как сообщают "Известия", семья попросила признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Шатунова. Среди них такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие.

По сообщению истцов, в октябре 2019 года Юрий Шатунов и автор песен коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на эти музыкальные произведения. После смерти Шатунова в июле 2022 года все права перешли по наследству его семье: вдове, дочери и сыну.

Продюсер Андрей Разин ведёт судебные разбирательства, утверждая, что в 1992 году между ним и Сергеем Кузнецовым уже был заключён договор, на основании которого Разин получил права на интеллектуальную собственность группы "Ласковый май". В число этих прав входили 27 музыкальных композиций, среди которых были и 23 спорных произведения.

музыка

Комментарии 11

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Гость

08:57:42 15-08-2024

Выиграли, а петь то кто будет?!

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Гость

10:36:49 15-08-2024

Гость (08:57:42 15-08-2024) Выиграли, а петь то кто будет?!... Вопрос не про петь, вопрос в авторских отчислениях.

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Гость

10:40:33 15-08-2024

Гость (08:57:42 15-08-2024) Выиграли, а петь то кто будет?!... они будут получать гонорар за использование данных произведений в СМИ

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Гость

09:19:18 15-08-2024

Молодцы! А Разину еще аукнется его гнилая душонка.

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Гость

11:23:17 15-08-2024

Гость (09:19:18 15-08-2024) Молодцы! А Разину еще аукнется его гнилая душонка.... Уже. Только на детях это всё аукается. Ему всё неймётся.

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Гость

09:31:33 15-08-2024

Шах тебе и мат Андрюша Разин, племянник дяди Миши Горбачева.

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Гость

09:42:22 15-08-2024

УРАААААААААААААААААААААААА!

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Гость

11:15:23 15-08-2024

Семья юры шатунова живёт в германии,а там натовцы собираются разместить свои ракеты.Правильно российский суд решил.Пусть даже после смерти юры его семье пусто было.

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Гость

14:28:52 15-08-2024

Гость (11:15:23 15-08-2024) Семья юры шатунова живёт в германии,а там натовцы собираются... Дак по тексту ж суд встал на их сторону, не?

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Гость

11:32:34 15-08-2024

Молодцы, довели это дело до логического конца. Юрий и здоровье-то подорвал на этих судах, всё-таки человек творческий , определенного психологического склада. Жаль, очень рано!!! Разин вообще сидеть должен за мошенничество, только, наверное, за давностью лет, невозможно, да что там, он во всех партиях уже побывал, включая ЕР, гнать его ссаными тряпками!

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Гость

13:36:23 15-08-2024

А где они живут, в какой стране? Потом ещё и пенсию Российскую получать будут.

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