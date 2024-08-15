Семья Юрия Шатунова выиграла суд за права на песни "Ласкового мая"

Среди них "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и ряд других

15 августа 2024, 08:50, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/31998 pxhere.com/ru/photo/31998

Хостинский районный суд города Сочи признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на несколько песен. Об этом сообщили в пресс-службе суда 14 августа.

Суд рассмотрел иск, который подали вдова и дети музыканта к продюсеру Андрею Разину. Иск был удовлетворён.

Как сообщают "Известия", семья попросила признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Шатунова. Среди них такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие.

По сообщению истцов, в октябре 2019 года Юрий Шатунов и автор песен коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на эти музыкальные произведения. После смерти Шатунова в июле 2022 года все права перешли по наследству его семье: вдове, дочери и сыну.

Продюсер Андрей Разин ведёт судебные разбирательства, утверждая, что в 1992 году между ним и Сергеем Кузнецовым уже был заключён договор, на основании которого Разин получил права на интеллектуальную собственность группы "Ласковый май". В число этих прав входили 27 музыкальных композиций, среди которых были и 23 спорных произведения.