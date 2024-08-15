Семья Юрия Шатунова выиграла суд за права на песни "Ласкового мая"
Среди них "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и ряд других
15 августа 2024, 08:50, ИА Амител
Хостинский районный суд города Сочи признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на несколько песен. Об этом сообщили в пресс-службе суда 14 августа.
Суд рассмотрел иск, который подали вдова и дети музыканта к продюсеру Андрею Разину. Иск был удовлетворён.
Как сообщают "Известия", семья попросила признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Шатунова. Среди них такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие.
По сообщению истцов, в октябре 2019 года Юрий Шатунов и автор песен коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на эти музыкальные произведения. После смерти Шатунова в июле 2022 года все права перешли по наследству его семье: вдове, дочери и сыну.
Продюсер Андрей Разин ведёт судебные разбирательства, утверждая, что в 1992 году между ним и Сергеем Кузнецовым уже был заключён договор, на основании которого Разин получил права на интеллектуальную собственность группы "Ласковый май". В число этих прав входили 27 музыкальных композиций, среди которых были и 23 спорных произведения.
08:57:42 15-08-2024
Выиграли, а петь то кто будет?!
10:36:49 15-08-2024
Гость (08:57:42 15-08-2024) Выиграли, а петь то кто будет?!... Вопрос не про петь, вопрос в авторских отчислениях.
10:40:33 15-08-2024
Гость (08:57:42 15-08-2024) Выиграли, а петь то кто будет?!... они будут получать гонорар за использование данных произведений в СМИ
09:19:18 15-08-2024
Молодцы! А Разину еще аукнется его гнилая душонка.
11:23:17 15-08-2024
Гость (09:19:18 15-08-2024) Молодцы! А Разину еще аукнется его гнилая душонка.... Уже. Только на детях это всё аукается. Ему всё неймётся.
09:31:33 15-08-2024
Шах тебе и мат Андрюша Разин, племянник дяди Миши Горбачева.
09:42:22 15-08-2024
УРАААААААААААААААААААААААА!
11:15:23 15-08-2024
Семья юры шатунова живёт в германии,а там натовцы собираются разместить свои ракеты.Правильно российский суд решил.Пусть даже после смерти юры его семье пусто было.
14:28:52 15-08-2024
Гость (11:15:23 15-08-2024) Семья юры шатунова живёт в германии,а там натовцы собираются... Дак по тексту ж суд встал на их сторону, не?
11:32:34 15-08-2024
Молодцы, довели это дело до логического конца. Юрий и здоровье-то подорвал на этих судах, всё-таки человек творческий , определенного психологического склада. Жаль, очень рано!!! Разин вообще сидеть должен за мошенничество, только, наверное, за давностью лет, невозможно, да что там, он во всех партиях уже побывал, включая ЕР, гнать его ссаными тряпками!
13:36:23 15-08-2024
А где они живут, в какой стране? Потом ещё и пенсию Российскую получать будут.