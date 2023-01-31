Петербургская компания хочет взыскать с "Барнаултрансмаша" 43 млн рублей

Предварительное заседание арбитражного суда по иску ООО "Монолит" назначено на 5 апреля

31 января 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Петербургская компания "Монолит", которая занимается подбором, монтажом и пусконаладкой оборудования, собирается взыскать с "Барнаултрансмаша" чуть более 43 млн рублей. Как сообщает "Интерфакс", в картотеке арбитражных дел появилось исковое заявление от организации, которое приняли к производству 25 января.

Предварительное заседание по делу назначено на 5 апреля. Что именно стало причиной иска к барнаульскому заводу, пока неизвестно.

По данным ЕГРЮЛ, "Монолит" зарегистрирован в 2015 году. Занимается комплексным обеспечением промышленных предприятий оборудованием и оказанием инжиниринговых услуг. Выручка компании по итогам 2021 года составила 495 млн рублей.