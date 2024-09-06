Певец Арсений Бородин выступит в Барнауле на турнире по футболу среди мам

Также в программе зарядка от министра спорта региона Ивана Нифонтова

06 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Турнир "Лига мам" / Фото: "Спортивная хроника"

8 сентября на базе СШОР Алексея Смертина в парке спорта (ул. Энтузиастов, 12в) состоится второй Кубок "Лиги мам" – турнир по футболу среди женских команд.

В этом году гостей ждет несколько сюрпризов: зарядка с министром спорта Алтайского края Иваном Нифонтовым и выступление певца Арсения Бородина. Также в программе розыгрыш подарков, аниматоры для детей и фотосессия.

Все участницы получат сертификаты, а победители и призеры – дипломы и ценные призы. Начало турнира – в 15:30. Концерт Арсения Бородина – в 18:00.

Организатором турнира выступает АНО "Спортивная хроника", парк спорта имени Смертина при поддержке министерства спорта Алтайского края.

"Изначально мы планировали провести одно событие, чтобы порадовать мам, которые любят футбол, следят за футболом и поддерживают своих детей, выбравших именно этот вид спорта. Но проект оказался настольно успешным и нашел отклик в сердцах участниц, что было принято решение расширить его границы и подарить другим активным, увлеченным мамам возможность проявить себя и с удовольствием провести время, соревнуясь и раскрывая собственные внутренние резервы", – сообщила руководитель АНО "Спортивная хроника" Анна Серова.

Первый турнир "Лига мам", организованный АНО "Спортивная хроника" и СШОР по футболу Алексея Смертина, прошел в краевой столице 2 августа 2024 года. Участие в событии приняли 16 команд, сформированных из мам детей, занимающихся футболом.