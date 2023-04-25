Певец Бердников рассказал, почему Темникову замазали в эфире "Муз ТВ"

По его словам, причина в позиции артистки по СВО

25 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский певец Александр Бердников рассказал о том, почему Елену Темникову замазали в эфире телеканала "Муз ТВ". Его слова передаёт агентство Informing.

"Всем ясно, из-за чего произошло такое, кто-то уехал, раз был не согласен. А другие остались. Если говоришь, что против, нужно понимать, что все видят всё, не получится жить как ранее, как ни в чем не бывало. Думаю, ей аукнулось", – сказал Бердников.

Напомним, что в документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звёзд" Темникову на одном из кадров заблюрили. Этот поступок представители канала не объяснили.