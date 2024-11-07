Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Он заявил, что должен защищать свой дом
07 ноября 2024, 22:10, ИА Амител
Российский певец и композитор Александр Фадеев (Данко) вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Как сообщает телеканал "360", об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
"Наш друг, патриот Данко шесть лет назад переехал в Ялту и сейчас, как настоящий мужчина, защищает город. Благодарю и горжусь", – написала Павленко.
Она добавила, что контракт с "Барс-Крым" ранее подписали она, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета. В свободное от работы время они изучают теорию и совершенствуют практические навыки, чтобы исключить возможность проникновения диверсантов.
Павленко также опубликовала фото и видео из военного комиссариата, где Данко принимают в ряды подразделения.
"Я живу в Крыму, в Ялте. Здесь живут мои дети, жена, семья. В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", – сказал Данко.
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