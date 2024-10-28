"Тату" готовы воссоединиться на корпоративе за 15 млн рублей
За отдельные выступления Катина и Волкова просят в разы меньше
28 октября 2024, 14:00, ИА Амител
Группа "Тату" готова воссоединиться на корпоративе за 15 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, по отдельности Лена Катина и Юлия Волкова просят за выступление на порядок меньше.
Так, Катина берет за выход на сцену 1,1 млн рублей. При этом у нее почти нет требований: достаточно трансфера, услуг стилиста-визажиста, воды и немного еды. Волкова просит схожую сумму – 1,2 млн рублей, однако требований у нее больше: комфортные перелеты, трехразовое питание, номер "люкс" в гостинице и обширный стол в гримерке.
Канал отмечает, что высокая стоимость совместного выступления артисток объясняется тем, что их карьеры разошлись. Выходить на сцену вместе они готовы лишь за приличную переплату.
14:06:20 28-10-2024
кому нужны облезлые старушки
17:54:26 28-10-2024
Гость (14:06:20 28-10-2024) кому нужны облезлые старушки... Кому старушки, а кому молодые симпатичные девчушки!
14:30:09 28-10-2024
а нам это надо?
18:32:27 28-10-2024
Волкова сейчас и на 1,5 тыщи не напоет. Ну о чем вообще говорить?