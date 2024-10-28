"Тату" готовы воссоединиться на корпоративе за 15 млн рублей

За отдельные выступления Катина и Волкова просят в разы меньше

28 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Группа "Тату" / Фото: ИТАР-ТАСС

Группа "Тату" готова воссоединиться на корпоративе за 15 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, по отдельности Лена Катина и Юлия Волкова просят за выступление на порядок меньше.

Так, Катина берет за выход на сцену 1,1 млн рублей. При этом у нее почти нет требований: достаточно трансфера, услуг стилиста-визажиста, воды и немного еды. Волкова просит схожую сумму – 1,2 млн рублей, однако требований у нее больше: комфортные перелеты, трехразовое питание, номер "люкс" в гостинице и обширный стол в гримерке.

Канал отмечает, что высокая стоимость совместного выступления артисток объясняется тем, что их карьеры разошлись. Выходить на сцену вместе они готовы лишь за приличную переплату.