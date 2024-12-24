Певец из Барнаула выступит в новогоднюю ночь на Первом канале
Женя Трофимов "разделит сцену" с известными артистами и телеведущими
24 декабря 2024, 22:20, ИА Амител
В новогоднем эфире Первого канала выступит солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
По традиции в новогоднюю ночь также выступят известные певцы и телеведущие.
Некоторые артисты выйдут на сцену Первого канала впервые. Среди них – Татьяна Куртукова с песней "Матушка", Минаева с "Шоколадкой", Bearwolf с композицией "Один в поле воин" и, конечно, Женя Трофимов.
В пресс-службе канала не указали, какую конкретно песню исполнит барнаулец. Однако, вероятнее всего, в новогоднюю ночь прозвучит наиболее известная композиции "Поезда".
Праздничный эфир будет приурочен к юбилею Первого канала – в 2025 году он отметит 30 лет.
22:36:59 24-12-2024
Прикольно, жаль смотреть ни кто не будет
23:41:39 24-12-2024
Чей мажорик ?
Со всех щелей в местных СМИ этих песнохорок навязывают.
07:45:01 25-12-2024
Как он достал уже
09:58:46 25-12-2024
это певец "трофим"?
11:37:27 25-12-2024
гость (09:58:46 25-12-2024) это певец "трофим"?... Не, этот Трофим - "певец".
12:48:54 25-12-2024
Гость (11:37:27 25-12-2024) Не, этот Трофим - "певец".... Кстати да, тоже про него подумала 🤔
10:46:06 25-12-2024
очень талантливые ребята. Рада за группу и за Женю. Только вперед
14:54:54 25-12-2024
А кто это?
18:49:38 25-12-2024
Юлия (14:54:54 25-12-2024) А кто это?... Певец из Барнаула написано же
08:41:55 26-12-2024
Хз кто такой...