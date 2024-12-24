Певец из Барнаула выступит в новогоднюю ночь на Первом канале

Женя Трофимов "разделит сцену" с известными артистами и телеведущими

24 декабря 2024, 22:20, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: скриншот из клипа на песню "Все они о тебе"

В новогоднем эфире Первого канала выступит солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По традиции в новогоднюю ночь также выступят известные певцы и телеведущие.

Некоторые артисты выйдут на сцену Первого канала впервые. Среди них – Татьяна Куртукова с песней "Матушка", Минаева с "Шоколадкой", Bearwolf с композицией "Один в поле воин" и, конечно, Женя Трофимов.

В пресс-службе канала не указали, какую конкретно песню исполнит барнаулец. Однако, вероятнее всего, в новогоднюю ночь прозвучит наиболее известная композиции "Поезда".

Праздничный эфир будет приурочен к юбилею Первого канала – в 2025 году он отметит 30 лет.