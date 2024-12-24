НОВОСТИКультура

Певец из Барнаула выступит в новогоднюю ночь на Первом канале

Женя Трофимов "разделит сцену" с известными артистами и телеведущими

24 декабря 2024, 22:20, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: скриншот из клипа на песню "Все они о тебе"
Женя Трофимов / Фото: скриншот из клипа на песню "Все они о тебе"

В новогоднем эфире Первого канала выступит солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По традиции в новогоднюю ночь также выступят известные певцы и телеведущие.

Некоторые артисты выйдут на сцену Первого канала впервые. Среди них – Татьяна Куртукова с песней "Матушка", Минаева с "Шоколадкой", Bearwolf с композицией "Один в поле воин" и, конечно, Женя Трофимов.

В пресс-службе канала не указали, какую конкретно песню исполнит барнаулец. Однако, вероятнее всего, в новогоднюю ночь прозвучит наиболее известная композиции "Поезда".

Праздничный эфир будет приурочен к юбилею Первого канала – в 2025 году он отметит 30 лет.

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НОВОСТИКультура
культура телевидение музыка

Комментарии 10

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Гость

22:36:59 24-12-2024

Прикольно, жаль смотреть ни кто не будет

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Гость

23:41:39 24-12-2024

Чей мажорик ?
Со всех щелей в местных СМИ этих песнохорок навязывают.

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Гость

07:45:01 25-12-2024

Как он достал уже

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гость

09:58:46 25-12-2024

это певец "трофим"?

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Гость

11:37:27 25-12-2024

гость (09:58:46 25-12-2024) это певец "трофим"?... Не, этот Трофим - "певец".

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Гость

12:48:54 25-12-2024

Гость (11:37:27 25-12-2024) Не, этот Трофим - "певец".... Кстати да, тоже про него подумала 🤔

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гость

10:46:06 25-12-2024

очень талантливые ребята. Рада за группу и за Женю. Только вперед

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Юлия

14:54:54 25-12-2024

А кто это?

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Гость

18:49:38 25-12-2024

Юлия (14:54:54 25-12-2024) А кто это?... Певец из Барнаула написано же

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Гость

08:41:55 26-12-2024

Хз кто такой...

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