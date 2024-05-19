Певец Олег Майами признался в любви к Ольге Бузовой
Он заявил, что вместе они быть не могут
19 мая 2024, 22:30, ИА Амител
Олег Майами / Фото из социальных сетей
Певец Олег Майами заявил о том, что его сердце занято блогершей и ведущей Ольгой Бузовой. Его слова передает Super.
По словам музыканта, он любит Бузову, но сомневается в том, что они смогут создать крепкую пару, потому что оба делают большой акцент на работу.
Ранее Олег Майами рассказывал, что после разрыва с Айзой "сильно вымотался" и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Однако певец не полностью отказался от новых романов. Он признавался, что мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.
23:03:41 19-05-2024
Азиза старее поповской собаки.
Этот некрофил военнообязаный ?
23:05:15 19-05-2024
Алтайский край взволнован!!! 😆
09:25:49 20-05-2024
Гость (23:03:41 19-05-2024) Азиза старее поповской собаки.Этот некрофил военнообязан... Айза а Не Азиза,это разные люди
14:18:21 20-05-2024
Айза - это ж бывшая Гуфа)) а Майами - это бывший Ивлеевой) Господя, зачем я всё это знаю...
19:03:49 21-05-2024
Олег, только не бузов! Умоляю! Это не тот человек с которым можно строить серьёзные отношения!
02:23:59 24-05-2024
Это ж надо как богат шоу биз на обиженных природой в области головных полушарий!? И самое печальное, что именно такие, очень интенсивно размножаются! Увы нам.