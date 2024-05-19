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Певец Олег Майами признался в любви к Ольге Бузовой

Он заявил, что вместе они быть не могут

19 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Олег Майами / Фото из социальных сетей
Олег Майами / Фото из социальных сетей

Певец Олег Майами заявил о том, что его сердце занято блогершей и ведущей Ольгой Бузовой. Его слова передает Super.

По словам музыканта, он любит Бузову, но сомневается в том, что они смогут создать крепкую пару, потому что оба делают большой акцент на работу.

Ранее Олег Майами рассказывал, что после разрыва с Айзой "сильно вымотался" и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Однако певец не полностью отказался от новых романов. Он признавался, что мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.

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Комментарии 6

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Гость

23:03:41 19-05-2024

Азиза старее поповской собаки.
Этот некрофил военнообязаный ?

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Дима

23:05:15 19-05-2024

Алтайский край взволнован!!! 😆

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Гугуша

09:25:49 20-05-2024

Гость (23:03:41 19-05-2024) Азиза старее поповской собаки.Этот некрофил военнообязан... Айза а Не Азиза,это разные люди

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хех

14:18:21 20-05-2024

Айза - это ж бывшая Гуфа)) а Майами - это бывший Ивлеевой) Господя, зачем я всё это знаю...

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Гость

19:03:49 21-05-2024

Олег, только не бузов! Умоляю! Это не тот человек с которым можно строить серьёзные отношения!

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Владимир

02:23:59 24-05-2024

Это ж надо как богат шоу биз на обиженных природой в области головных полушарий!? И самое печальное, что именно такие, очень интенсивно размножаются! Увы нам.

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