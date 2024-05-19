Певец Олег Майами признался в любви к Ольге Бузовой

Он заявил, что вместе они быть не могут

19 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Олег Майами / Фото из социальных сетей

Певец Олег Майами заявил о том, что его сердце занято блогершей и ведущей Ольгой Бузовой. Его слова передает Super.

По словам музыканта, он любит Бузову, но сомневается в том, что они смогут создать крепкую пару, потому что оба делают большой акцент на работу.

Ранее Олег Майами рассказывал, что после разрыва с Айзой "сильно вымотался" и переключился на музыку. Артист поставил в приоритет работу и творчество. Однако певец не полностью отказался от новых романов. Он признавался, что мог бы влюбиться, если встретит подходящую девушку.