Певец Роман Архипов рассказал, что участники "Фабрики звёзд" занимались сексом

По его словам, всем удавалось находить укромные места, которые не попадают под камеры

10 мая 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский певец Роман Архипов рассказал о том, что на "Фабрике звёзд" участники занимались сексом. Историями он поделился в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой.

Архипов участвовал в шестом сезоне проекта. Певец отметил, что организаторы запретили участникам вступать в отношения, однако это не мешало исполнителям.

Он признался, что сексом чаще всего занимались, когда всех вывозили из "звёздного дома", утыканного камерами.

При этом даже в доме были места, которые не попадали под камеры. Одно из них – кабинка, где записывали песни.