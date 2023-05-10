Певец Роман Архипов рассказал, что участники "Фабрики звёзд" занимались сексом
По его словам, всем удавалось находить укромные места, которые не попадают под камеры
10 мая 2023, 06:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский певец Роман Архипов рассказал о том, что на "Фабрике звёзд" участники занимались сексом. Историями он поделился в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой.
Архипов участвовал в шестом сезоне проекта. Певец отметил, что организаторы запретили участникам вступать в отношения, однако это не мешало исполнителям.
Он признался, что сексом чаще всего занимались, когда всех вывозили из "звёздного дома", утыканного камерами.
При этом даже в доме были места, которые не попадали под камеры. Одно из них – кабинка, где записывали песни.
14:38:44 10-05-2023
Больше о "творчестве" Архипову рассказать было нечего...