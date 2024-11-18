Певица Бьянка рассказала, что перенесла серьезную операцию

Несколько дней она страдала от болей, но не обращалась к врачам

18 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303

Певица Бьянка обратилась к подписчикам из больницы и рассказала о том, что перенесла серьезную операцию.

По информации телеграм-канала Mash, несколько дней исполнительница чувствовала себя плохо, но не обращалась к врачам. Думала, что съела что-то не то.

Накануне случился сильный приступ, ее увезли на скорой в отделение хирургии.

Оказалось, что у нее был местный серозный перитонит – воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Врачи провели Бьянке операцию. Сейчас певица восстанавливается.