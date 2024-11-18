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Певица Бьянка рассказала, что перенесла серьезную операцию

Несколько дней она страдала от болей, но не обращалась к врачам

18 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303
Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303

Певица Бьянка обратилась к подписчикам из больницы и рассказала о том, что перенесла серьезную операцию.

По информации телеграм-канала Mash, несколько дней исполнительница чувствовала себя плохо, но не обращалась к врачам. Думала, что съела что-то не то.

Накануне случился сильный приступ, ее увезли на скорой в отделение хирургии. 

Оказалось, что у нее был местный серозный перитонит – воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Врачи провели Бьянке операцию. Сейчас певица восстанавливается.

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Комментарии 2

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Гость

22:52:10 18-11-2024

Мало тараканов на шоу в джунглях съела и коктейлей из всякой гадости выпила - результат был бы круче!

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Гость

09:10:26 19-11-2024

В последнем выпуске как опой перед Омаром вертела с шрамами после увеличения силиконом в ягодицы, что мужику аж поплохело)))))

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