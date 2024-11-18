Певица Бьянка рассказала, что перенесла серьезную операцию
Несколько дней она страдала от болей, но не обращалась к врачам
18 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303
Певица Бьянка обратилась к подписчикам из больницы и рассказала о том, что перенесла серьезную операцию.
По информации телеграм-канала Mash, несколько дней исполнительница чувствовала себя плохо, но не обращалась к врачам. Думала, что съела что-то не то.
Накануне случился сильный приступ, ее увезли на скорой в отделение хирургии.
Оказалось, что у нее был местный серозный перитонит – воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка. Врачи провели Бьянке операцию. Сейчас певица восстанавливается.
22:52:10 18-11-2024
Мало тараканов на шоу в джунглях съела и коктейлей из всякой гадости выпила - результат был бы круче!
09:10:26 19-11-2024
В последнем выпуске как опой перед Омаром вертела с шрамами после увеличения силиконом в ягодицы, что мужику аж поплохело)))))