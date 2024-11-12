НОВОСТИКультура

Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился сугробам

Артист выступит в ДК "Мотор"

12 ноября 2024, 18:35, ИА Амител

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился местным сугробам. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Тут зима-зима прям! Сугробы уже вон какие огромные!" – отметил певец на видео, снятом после выхода из аэропорта.

12 ноября Сергей Лазарев выступит в ДК "Мотор" со своим шоу "Я не боюсь!".

Напомним, что два года назад Лазарев во время выступления в Барнауле уронил танцовщицу. Сам певец не растерялся и превратил неловкую ситуацию в шутку.

Барнаул музыка

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

00:08:36 13-11-2024

ващета это Сибирь... дикий штоле

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:02:43 13-11-2024

программа я не боюсь, а сам в маске))) бояка

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:10:17 13-11-2024

Снег !!! В Сибири??? Да ты что!!!! И это новость? писать не о чем , как о впечатлениях Сережи?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей.

11:29:45 13-11-2024

И кто то же ходит на всех этих дырявых.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:48 13-11-2024

а где его мальчик?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:05 13-11-2024

"Удивился сугробам"))
Вот бы он в феврале удивился)))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров