Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился сугробам

Артист выступит в ДК "Мотор"

12 ноября 2024, 18:35, ИА Амител

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился местным сугробам. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Тут зима-зима прям! Сугробы уже вон какие огромные!" – отметил певец на видео, снятом после выхода из аэропорта.

12 ноября Сергей Лазарев выступит в ДК "Мотор" со своим шоу "Я не боюсь!".

Напомним, что два года назад Лазарев во время выступления в Барнауле уронил танцовщицу. Сам певец не растерялся и превратил неловкую ситуацию в шутку.