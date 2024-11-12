Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился сугробам
Артист выступит в ДК "Мотор"
12 ноября 2024, 18:35, ИА Амител
Известный российский исполнитель Сергей Лазарев прилетел в Барнаул и удивился местным сугробам. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
"Тут зима-зима прям! Сугробы уже вон какие огромные!" – отметил певец на видео, снятом после выхода из аэропорта.
12 ноября Сергей Лазарев выступит в ДК "Мотор" со своим шоу "Я не боюсь!".
Напомним, что два года назад Лазарев во время выступления в Барнауле уронил танцовщицу. Сам певец не растерялся и превратил неловкую ситуацию в шутку.
00:08:36 13-11-2024
ващета это Сибирь... дикий штоле
08:02:43 13-11-2024
программа я не боюсь, а сам в маске))) бояка
10:10:17 13-11-2024
Снег !!! В Сибири??? Да ты что!!!! И это новость? писать не о чем , как о впечатлениях Сережи?
11:29:45 13-11-2024
И кто то же ходит на всех этих дырявых.
11:42:48 13-11-2024
а где его мальчик?
16:57:05 13-11-2024
"Удивился сугробам"))
Вот бы он в феврале удивился)))