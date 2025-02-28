Певица Кэти Перри полетит в космос
Экипаж будет полностью состоять из женщин
28 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
Американская певица Кэти Перри отправится в космос весной 2025 года. Она войдет в состав миссии NS-31 аэрокосмической компании Blue Origin.
Как пишет Variety, экипаж будет состоять из шести женщин. Помимо Перри, за пределы Земли на ракете New Shepard отправятся жена Джеффа Безоса Лорен Санчес, ведущая CBS Mornings Гейл Кинг, аэрокосмический инженер Аиша Боу, а также активистка Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианна Флинн.
Возглавит миссию Лорен Санчес. Она же подбирала других участниц.
Издание отмечает, что это будет первый полет без мужчин со времен одиночного полета в космос Валентины Терешковой в 1963 году.
Blue Origin – американская частная аэрокосмическая компания, основанная в 2000 году Джеффом Безосом, основателем Amazon. Штаб-квартира компании находится в Кенте, штат Вашингтон. Основные направления деятельности включают разработку и производство космической техники, в частности – ракеты New Shepard для суборбитальных туристических полетов и ракеты New Glenn для орбитальных запусков.
Blue Origin активно участвует в различных космических проектах, включая разработку посадочного модуля для миссий на Луну в партнерстве с NASA. Компания также планирует создание коммерческой космической станции.
11:50:57 28-02-2025
Пусть летят. Флаг им в руки, барабан на шею........
11:51:40 28-02-2025
Дюжева запустите в космос
19:23:32 01-03-2025
Гость (11:51:40 28-02-2025) Дюжева запустите в космос... Лучше Валуева!
11:53:38 28-02-2025
я название этому КЛА предумал - "rainbow pony"
11:59:43 28-02-2025
ну наконец-то!
я всё ждал, когда же её прогонят с земли...!
13:25:36 28-02-2025
За каким они туда полетят все?
13:47:29 28-02-2025
гость (13:25:36 28-02-2025) За каким они туда полетят все?... Безос изящно решил избавиться от жены.. это же очевидно
14:03:26 28-02-2025
как бы не получилось как с батискафом
14:18:59 28-02-2025
Чо-то у меня недобрые предчувствия...
08:11:03 02-03-2025
Гость (14:18:59 28-02-2025) Чо-то у меня недобрые предчувствия...... Чо то мне кажется что будет минус один, а может два
14:41:56 28-02-2025
Будем с интересом наблюдать.