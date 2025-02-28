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Певица Кэти Перри полетит в космос

Экипаж будет полностью состоять из женщин

28 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Кэти Перри / Кадр из клипа Katy Perry — Roar (2013) / YouTube-канал Katy Perry
Кэти Перри / Кадр из клипа Katy Perry — Roar (2013) / YouTube-канал Katy Perry

Американская певица Кэти Перри отправится в космос весной 2025 года. Она войдет в состав миссии NS-31 аэрокосмической компании Blue Origin.

Как пишет Variety, экипаж будет состоять из шести женщин. Помимо Перри, за пределы Земли на ракете New Shepard отправятся жена Джеффа Безоса Лорен Санчес, ведущая CBS Mornings Гейл Кинг, аэрокосмический инженер Аиша Боу, а также активистка Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианна Флинн.

Возглавит миссию Лорен Санчес. Она же подбирала других участниц.

Издание отмечает, что это будет первый полет без мужчин со времен одиночного полета в космос Валентины Терешковой в 1963 году.

Blue Origin – американская частная аэрокосмическая компания, основанная в 2000 году Джеффом Безосом, основателем Amazon. Штаб-квартира компании находится в Кенте, штат Вашингтон. Основные направления деятельности включают разработку и производство космической техники, в частности – ракеты New Shepard для суборбитальных туристических полетов и ракеты New Glenn для орбитальных запусков.

Blue Origin активно участвует в различных космических проектах, включая разработку посадочного модуля для миссий на Луну в партнерстве с NASA. Компания также планирует создание коммерческой космической станции.

культура Шоу-бизнес космос музыка

Комментарии 11

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Гость

11:50:57 28-02-2025

Пусть летят. Флаг им в руки, барабан на шею........

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Гость

11:51:40 28-02-2025

Дюжева запустите в космос

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Гость

19:23:32 01-03-2025

Гость (11:51:40 28-02-2025) Дюжева запустите в космос... Лучше Валуева!

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Musik

11:53:38 28-02-2025

я название этому КЛА предумал - "rainbow pony"

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Гость

11:59:43 28-02-2025

ну наконец-то!
я всё ждал, когда же её прогонят с земли...!

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гость

13:25:36 28-02-2025

За каким они туда полетят все?

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Гость

13:47:29 28-02-2025

гость (13:25:36 28-02-2025) За каким они туда полетят все?... Безос изящно решил избавиться от жены.. это же очевидно

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гость

14:03:26 28-02-2025

как бы не получилось как с батискафом

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Гость

14:18:59 28-02-2025

Чо-то у меня недобрые предчувствия...

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Гость

08:11:03 02-03-2025

Гость (14:18:59 28-02-2025) Чо-то у меня недобрые предчувствия...... Чо то мне кажется что будет минус один, а может два

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Олег

14:41:56 28-02-2025

Будем с интересом наблюдать.

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