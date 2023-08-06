Певица Лада Дэнс попала в больницу после ДТП в Подмосковье

По предварительным данным, у нее диагностировали травму черепа

06 августа 2023, 09:50, ИА Амител

Кадр из видео

Серьезная авария произошла на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых известная певица Лада Дэнс, пишет ТАСС.

По информации ГИБДД, водитель легкового автомобиля допустил столкновение с двумя стоящими машинами, которые ранее попали в ДТП. Пострадавших с места аварии для оказания медицинской помощи доставили в больницу.

Отмечается, что певица находилась в автомобиле такси. У нее черепно-мозговая травма.