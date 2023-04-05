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Певица МакSим объявила о переносе тура из-за состояния здоровья

Исполнительница отметила, что последние выступления указывают на необходимость лечения

05 апреля 2023, 14:56, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Певица МакSим объявила о переносе тура. Это решение исполнительница объяснила состоянием здоровья.

"Со мной всё хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", – написала МакSим в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что концерт певицы в Сочи был сорван из-за её состояния. В какой-то момент исполнительница просто не смогла продолжить выступление.

Шоу-бизнес

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