Певица МакSим объявила о переносе тура из-за состояния здоровья
Исполнительница отметила, что последние выступления указывают на необходимость лечения
05 апреля 2023, 14:56, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Певица МакSим объявила о переносе тура. Это решение исполнительница объяснила состоянием здоровья.
"Со мной всё хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", – написала МакSим в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что концерт певицы в Сочи был сорван из-за её состояния. В какой-то момент исполнительница просто не смогла продолжить выступление.
Комментарии 0