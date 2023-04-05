Певица МакSим объявила о переносе тура из-за состояния здоровья

Певица МакSим объявила о переносе тура. Это решение исполнительница объяснила состоянием здоровья.

"Со мной всё хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", – написала МакSим в социальных сетях.