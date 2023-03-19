Болезнь или беременность? Что случилось на концерте певицы МакSим в Сочи

В социальных сетях фанаты певицы обсуждают возможные причины срыва выступления

19 марта 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: stuki-druki.com

Концерт певицы МакSим, который не состоялся накануне в Сочи, стал темой для обсуждения в социальных сетях. Фанаты ищут причину, по которой певица ушла со сцены не закончив выступление. Рассказываем, что известно о срыве концерта на данный момент.

Что произошло в Сочи?

В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что певица МакSим остановила выступление и ушла со сцены без предупреждения. В некоторых пабликах писали, что сначала певица перестала попадать в фонограмму и путалась в словах, а затем совсем перестала петь.

Почему МакSим остановила концерт?

Представитель певицы после случившегося дал официальный комментарий, в котором заявил, что причиной срыва выступления стало плохое самочувствие артистки. У места проведения замечали машину скорой помощи.

Фанаты в то же время обсуждают и другие возможные причины. Одна из них – возможная беременность, которую скрывает МакSим.

Как отреагировали фанаты?



В СМИ писали о том, что после остановки выступления люди стали требовать возврата денег за билеты. Некоторые были так настойчивы, что вызывали к площадке полицию, надеясь вернуть потраченное при помощи правоохранителей.

Отреагировала ли сама МакSим на обсуждения?



Нет. Певица официальных комментариев не давала.