Певицу Монеточку* объявило в розыск МВД России

Артистка уехала из РФ в 2022 году

19 октября 2024, 09:07, ИА Амител

Монеточка / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Певица Елизавета Гырдымова*, которая выступает под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск МВД России, пишет РБК.

В марте 2022 года после начала спецоперации артистка покинула РФ и критиковала ее проведение из-за рубежа.

В январе 2023-го девушку объявили иноагентом за сбор средств в пользу Украины, а после – неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях.

В сентябре 2024-го в отношении 26-летней певицы возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, по которому ей грозит до двух лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.