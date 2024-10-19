Певицу Монеточку* объявило в розыск МВД России
Артистка уехала из РФ в 2022 году
19 октября 2024, 09:07, ИА Амител
Монеточка / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Певица Елизавета Гырдымова*, которая выступает под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск МВД России, пишет РБК.
В марте 2022 года после начала спецоперации артистка покинула РФ и критиковала ее проведение из-за рубежа.
В январе 2023-го девушку объявили иноагентом за сбор средств в пользу Украины, а после – неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях.
В сентябре 2024-го в отношении 26-летней певицы возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, по которому ей грозит до двух лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
09:42:29 19-10-2024
Гаагский трибунал ищет?
10:08:53 19-10-2024
А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточка.
14:48:40 19-10-2024
Гость (10:08:53 19-10-2024) А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточ... Ага, было такое песне
19:02:31 19-10-2024
Гость (10:08:53 19-10-2024) А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточ... поет скорее всего ротом, а самая известная пестня - "это не шутка, отчпокали всей маршруткой.."
10:23:35 19-10-2024
Страна больна, насмерть.
20:23:59 19-10-2024
Гость (10:23:35 19-10-2024) Страна больна, насмерть.... Это скорее ты болен
11:37:16 19-10-2024
Певицу!?... Ну вы загнули!!?
Певичку! Это в крайнем случае...
21:30:47 19-10-2024
Гребенщиков с Макаревичем не в розыске?
Состав преступлений тот же.