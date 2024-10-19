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Певицу Монеточку* объявило в розыск МВД России

Артистка уехала из РФ в 2022 году

19 октября 2024, 09:07, ИА Амител

Монеточка / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Монеточка / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Певица Елизавета Гырдымова*, которая выступает под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск МВД России, пишет РБК.

В марте 2022 года после начала спецоперации артистка покинула РФ и критиковала ее проведение из-за рубежа.

В январе 2023-го девушку объявили иноагентом за сбор средств в пользу Украины, а после – неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях.

В сентябре 2024-го в отношении 26-летней певицы возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, по которому ей грозит до двух лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

культура иноагенты

Комментарии 8

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Гость

09:42:29 19-10-2024

Гаагский трибунал ищет?

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Гость

10:08:53 19-10-2024

А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточка.

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Musik

14:48:40 19-10-2024

Гость (10:08:53 19-10-2024) А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточ... Ага, было такое песне

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Гость

19:02:31 19-10-2024

Гость (10:08:53 19-10-2024) А что за певица то? Чем поёт? И " погоняло" смешное- монеточ... поет скорее всего ротом, а самая известная пестня - "это не шутка, отчпокали всей маршруткой.."

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Гость

10:23:35 19-10-2024

Страна больна, насмерть.

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Гость

20:23:59 19-10-2024

Гость (10:23:35 19-10-2024) Страна больна, насмерть.... Это скорее ты болен

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Гость

11:37:16 19-10-2024

Певицу!?... Ну вы загнули!!?
Певичку! Это в крайнем случае...

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Олег

21:30:47 19-10-2024

Гребенщиков с Макаревичем не в розыске?
Состав преступлений тот же.

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