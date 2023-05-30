Что случилось с певицей Славой и почему она попала в больницу?

Анастасия Сланевская родилась в Москве 15 мая 1980 года. Её мама и бабушка увлекались вокалом, и девочка взяла с них пример – она с детства мечтала стать певицей.

Дебютным синглом Славы стала песня "Люблю и ненавижу", она возглавила хит-парады и буквально вывела девушку в звёзды.

В 2004 году Слава выпустила дебютный альбом "Попутчица", заглавная песня которого получила "Золотой граммофон".

Затем вышло несколько клипов и Слава начала сотрудничать с Виктором Дробышем.