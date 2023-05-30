Певицу Славу госпитализировали. Что с ней произошло?
Что случилось с певицей Славой и почему она попала в больницу?
30 мая 2023, 10:48, Анастасия Бичакова
Российскую певицу Славу (Анастасию Сланевскую) госпитализировали в одну из московских клиник.
Рассказываем, что произошло со Славой.
Почему Слава попала в больницу?
У певицы Славы подозрение на воспаление лёгких, сообщил РБК концертный директор Николай Макаров.
"Пока непонятно, что. Взяли анализы, ждём результатов", – отметил он.
Перед госпитализацией у Славы поднялась температура. ТАСС Макаров также рассказал, что в настоящий момент знаменитость находится в сознании и с ней "всё хорошо".
Известно ли, как заболела Слава?
Нет, при каких обстоятельствах Слава могла заболеть, неизвестно.
Однако Telegram-канал Shot утверждает, что недавно она летала по работе в Турцию и к тому моменту уже была больна.
Биография и карьера Славы
Анастасия Сланевская родилась в Москве 15 мая 1980 года. Её мама и бабушка увлекались вокалом, и девочка взяла с них пример – она с детства мечтала стать певицей.
Дебютным синглом Славы стала песня "Люблю и ненавижу", она возглавила хит-парады и буквально вывела девушку в звёзды.
В 2004 году Слава выпустила дебютный альбом "Попутчица", заглавная песня которого получила "Золотой граммофон".
Затем вышло несколько клипов и Слава начала сотрудничать с Виктором Дробышем.
10:52:49 30-05-2023
подозрение на воспаление лёгких --- опять корона?
11:21:59 30-05-2023
и нам не пофиг, что с ней?
11:32:05 30-05-2023
гость (11:21:59 30-05-2023) и нам не пофиг, что с ней?... пофиг
12:50:40 30-05-2023
мне тоже пофиг и я всегда не поленюсь и зайду потрачу время напишу пофиг)
13:14:27 30-05-2023
зашел специально почитать коменты а тут всем пофиг , спрашивается зачем заходил?
15:18:37 30-05-2023
Гость (13:14:27 30-05-2023) зашел специально почитать коменты а тут всем пофиг , спрашив... а пофиг)
14:07:36 30-05-2023
спрашивается зачем заходил? - а за компанию!)))
19:33:39 30-05-2023
Идите копрофилы читайте про Кирпкорова, раз Славу не любите.