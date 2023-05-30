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Певицу Славу госпитализировали. Что с ней произошло?

Что случилось с певицей Славой и почему она попала в больницу?

30 мая 2023, 10:48, Анастасия Бичакова

Фото: isrageo.com
Фото: isrageo.com

Российскую певицу Славу (Анастасию Сланевскую) госпитализировали в одну из московских клиник.

Рассказываем, что произошло со Славой.

1

Почему Слава попала в больницу?

У певицы Славы подозрение на воспаление лёгких, сообщил РБК концертный директор Николай Макаров.

"Пока непонятно, что. Взяли анализы, ждём результатов", – отметил он.

Перед госпитализацией у Славы поднялась температура. ТАСС Макаров также рассказал, что в настоящий момент знаменитость находится в сознании и с ней "всё хорошо".

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Известно ли, как заболела Слава?

Нет, при каких обстоятельствах Слава могла заболеть, неизвестно.

Однако Telegram-канал Shot утверждает, что недавно она летала по работе в Турцию и к тому моменту уже была больна.

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Биография и карьера Славы

Анастасия Сланевская родилась в Москве 15 мая 1980 года. Её мама и бабушка увлекались вокалом, и девочка взяла с них пример – она с детства мечтала стать певицей.

Дебютным синглом Славы стала песня "Люблю и ненавижу", она возглавила хит-парады и буквально вывела девушку в звёзды.

В 2004 году Слава выпустила дебютный альбом "Попутчица", заглавная песня которого получила "Золотой граммофон".

Затем вышло несколько клипов и Слава начала сотрудничать с Виктором Дробышем.

Фото: wikipedia.org

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Комментарии 8

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Гость

10:52:49 30-05-2023

подозрение на воспаление лёгких --- опять корона?

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гость

11:21:59 30-05-2023

и нам не пофиг, что с ней?

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гость

11:32:05 30-05-2023

гость (11:21:59 30-05-2023) и нам не пофиг, что с ней?... пофиг

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Гость

12:50:40 30-05-2023

мне тоже пофиг и я всегда не поленюсь и зайду потрачу время напишу пофиг)

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Гость

13:14:27 30-05-2023

зашел специально почитать коменты а тут всем пофиг , спрашивается зачем заходил?

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Гость

15:18:37 30-05-2023

Гость (13:14:27 30-05-2023) зашел специально почитать коменты а тут всем пофиг , спрашив... а пофиг)

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Гость

14:07:36 30-05-2023

спрашивается зачем заходил? - а за компанию!)))

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Гость

19:33:39 30-05-2023

Идите копрофилы читайте про Кирпкорова, раз Славу не любите.

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