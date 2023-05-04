Пугачёва прилетела в Москву, чтобы забрать вещи из роскошного замка в деревне Грязь, который больше не принадлежит ей и её мужу Максиму Галкину* (внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом РИА Новости рассказал шоумен Стас Барецкий.

Напомним, 25 апреля НТВ сообщил, что некий покупатель (изначально его имя не назвали) приобрёл недвижимость звёздной пары за миллиард рублей.

А позже, 26 апреля, Стас Барецкий заявил msk1.ru, что замок в деревне Грязь теперь принадлежит ему. И, по словам шоумена, купил он его за 450 млн рублей, то есть вдвое дешевле. Барецкий хочет построить на территории крематорий и морг… Никаких жилых помещений.

Вероятно, из-за всей этой истории Барецкий знаком с планами Аллы Пугачёвой. Ну а она, судя по всему, начинает освобождать замок.

"Она (Алла Пугачёва) собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже", – утверждает Барецкий.

Приезд Примадонны был запланирован, уверяет шоумен. А похороны её друзей, известных кутюрье Валентина Юдашкина и Славы Зайцева, совпали с намеченным визитом.