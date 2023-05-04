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Зачем Алла Пугачёва вернулась в Россию, которую она покинула после начала СВО?

Примадонна российской эстрады прилетела на Родину из-за границы. Вокруг её планов ходят многочисленные слухи

04 мая 2023, 14:12, Анастасия Бичакова

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Алла Пугачёва вернулась в Россию после долгого отсутствия (её не было в стране более полугода), сообщила накануне, 3 мая, её помощница Елена Чупракова.

Некоторые связывают прилёт Пугачёвой в Москву с предстоящими похоронами модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Пойдёт ли она Примадонна на прощание с известными кутюрье и какие вообще у неё планы – читайте на amic.ru.

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Где была Алла Пугачёва?

В Израиле. Туда она вместе с детьми уехала ещё в октябре прошлого года. Чтобы отдохнуть, подлечиться и устроить каникулы для дочки Лизы и сына Гарри, говорила Пугачёва.

Но момент возвращения в Россию настал.

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Планы Примадонны: зачем Пугачёва прилетела в Москву?

Пугачёва прилетела в Москву, чтобы забрать вещи из роскошного замка в деревне Грязь, который больше не принадлежит ей и её мужу Максиму Галкину* (внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом РИА Новости рассказал шоумен Стас Барецкий.

Напомним, 25 апреля НТВ сообщил, что некий покупатель (изначально его имя не назвали) приобрёл недвижимость звёздной пары за миллиард рублей.

А позже, 26 апреля, Стас Барецкий заявил msk1.ru, что замок в деревне Грязь теперь принадлежит ему. И, по словам шоумена, купил он его за 450 млн рублей, то есть вдвое дешевле. Барецкий хочет построить на территории крематорий и морг… Никаких жилых помещений.

Вероятно, из-за всей этой истории Барецкий знаком с планами Аллы Пугачёвой. Ну а она, судя по всему, начинает освобождать замок.

"Она (Алла Пугачёва) собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже", – утверждает Барецкий.

Приезд Примадонны был запланирован, уверяет шоумен. А похороны её друзей, известных кутюрье Валентина Юдашкина и Славы Зайцева, совпали с намеченным визитом.

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Значит, Алла Пугачёва всё-таки пойдёт на похороны Зайцева и Юдашкина?

Пока об этом ничего неизвестно.

Помощница певицы Елена Чупракова сказала, что не знает, посетит ли она прощание с Юдашкиным.

"Я пока у неё даже не спрашивала ещё [собирается ли на прощание с 59-летним Валентином Юдашкиным 6 мая]", – уточнила она в беседе с ТАСС.

А помощник и экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин, в свою очередь, сомневается, что Пугачёва появится на прощании с 85-летним кутюрье 4 мая. Об этом пишет "Газета.ру".

"Учитывая, где будет прощание с Вячеславом Михайловичем, я очень сомневаюсь, что Алла Борисовна туда поедет. Если приедет, это будет, конечно, великолепно. Но я думаю, скорее всего, она приехала по поводу Валентина Абрамовича Юдашкина. Ну мне так кажется, я ничего не знаю", – подчеркнул он.

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Собирается ли Пугачёва возвращаться в Россию навсегда?

Пока неизвестно, собирается ли Алла Пугачёва возвращаться в Россию навсегда.
Фото: ТАСС

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 8

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Гость

14:19:08 04-05-2023

Прилетела вещи перетащить из замка в израйиль.А тут как раз и похороны двух известных кутюрье.

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Гость

14:26:15 04-05-2023

Уехала из периодически воюющей России, в вечно воюющий Израиль - я так понимаю, это новая форма протеста против войны!?

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Гость

14:49:00 04-05-2023

Ведь может быть, что палестинская ракета попадет в дом Пугачевой. Получится ирония судьбы

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Гость

15:25:56 04-05-2023

Гость (14:49:00 04-05-2023) Ведь может быть, что палестинская ракета попадет в дом Пугач... Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх вас, беззащитных, среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи.

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я

14:59:05 04-05-2023

надо писать не примадона, а враг явилась за своими пожитками и барахлом.

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Барнаулец

15:07:04 04-05-2023

Бывает так, певец хороший, а человек дерьмо. Связалась под старость лет с педросами, и как пустили только вести детскую передачу садамиту!

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Гость

15:30:10 04-05-2023

Из Грязи-к евреям ) Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант Он Шуберта наверчивал как чистый бриллиант И всласть с утра до вечера заученную в хруст Одну сонату вечную твердил он наизусть

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Алексей

17:46:14 04-05-2023

Какое дело до грехов Пугачевой? Вы свои грехи сначала подсчитайте.

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