Зачем Алла Пугачёва вернулась в Россию, которую она покинула после начала СВО?
Примадонна российской эстрады прилетела на Родину из-за границы. Вокруг её планов ходят многочисленные слухи
04 мая 2023, 14:12, Анастасия Бичакова
Алла Пугачёва вернулась в Россию после долгого отсутствия (её не было в стране более полугода), сообщила накануне, 3 мая, её помощница Елена Чупракова.
Некоторые связывают прилёт Пугачёвой в Москву с предстоящими похоронами модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Пойдёт ли она Примадонна на прощание с известными кутюрье и какие вообще у неё планы – читайте на amic.ru.
Где была Алла Пугачёва?
В Израиле. Туда она вместе с детьми уехала ещё в октябре прошлого года. Чтобы отдохнуть, подлечиться и устроить каникулы для дочки Лизы и сына Гарри, говорила Пугачёва.
Но момент возвращения в Россию настал.
Планы Примадонны: зачем Пугачёва прилетела в Москву?
Пугачёва прилетела в Москву, чтобы забрать вещи из роскошного замка в деревне Грязь, который больше не принадлежит ей и её мужу Максиму Галкину* (внесён Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом РИА Новости рассказал шоумен Стас Барецкий.
Напомним, 25 апреля НТВ сообщил, что некий покупатель (изначально его имя не назвали) приобрёл недвижимость звёздной пары за миллиард рублей.
А позже, 26 апреля, Стас Барецкий заявил msk1.ru, что замок в деревне Грязь теперь принадлежит ему. И, по словам шоумена, купил он его за 450 млн рублей, то есть вдвое дешевле. Барецкий хочет построить на территории крематорий и морг… Никаких жилых помещений.
Вероятно, из-за всей этой истории Барецкий знаком с планами Аллы Пугачёвой. Ну а она, судя по всему, начинает освобождать замок.
"Она (Алла Пугачёва) собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже", – утверждает Барецкий.
Приезд Примадонны был запланирован, уверяет шоумен. А похороны её друзей, известных кутюрье Валентина Юдашкина и Славы Зайцева, совпали с намеченным визитом.
Значит, Алла Пугачёва всё-таки пойдёт на похороны Зайцева и Юдашкина?
Пока об этом ничего неизвестно.
Помощница певицы Елена Чупракова сказала, что не знает, посетит ли она прощание с Юдашкиным.
"Я пока у неё даже не спрашивала ещё [собирается ли на прощание с 59-летним Валентином Юдашкиным 6 мая]", – уточнила она в беседе с ТАСС.
А помощник и экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин, в свою очередь, сомневается, что Пугачёва появится на прощании с 85-летним кутюрье 4 мая. Об этом пишет "Газета.ру".
"Учитывая, где будет прощание с Вячеславом Михайловичем, я очень сомневаюсь, что Алла Борисовна туда поедет. Если приедет, это будет, конечно, великолепно. Но я думаю, скорее всего, она приехала по поводу Валентина Абрамовича Юдашкина. Ну мне так кажется, я ничего не знаю", – подчеркнул он.
14:19:08 04-05-2023
Прилетела вещи перетащить из замка в израйиль.А тут как раз и похороны двух известных кутюрье.
14:26:15 04-05-2023
Уехала из периодически воюющей России, в вечно воюющий Израиль - я так понимаю, это новая форма протеста против войны!?
14:49:00 04-05-2023
Ведь может быть, что палестинская ракета попадет в дом Пугачевой. Получится ирония судьбы
15:25:56 04-05-2023
Гость (14:49:00 04-05-2023) Ведь может быть, что палестинская ракета попадет в дом Пугач... Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх вас, беззащитных, среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи.
14:59:05 04-05-2023
надо писать не примадона, а враг явилась за своими пожитками и барахлом.
15:07:04 04-05-2023
Бывает так, певец хороший, а человек дерьмо. Связалась под старость лет с педросами, и как пустили только вести детскую передачу садамиту!
15:30:10 04-05-2023
Из Грязи-к евреям ) Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант Он Шуберта наверчивал как чистый бриллиант И всласть с утра до вечера заученную в хруст Одну сонату вечную твердил он наизусть
17:46:14 04-05-2023
Какое дело до грехов Пугачевой? Вы свои грехи сначала подсчитайте.