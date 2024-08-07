"Пицца" выступила на открытии Спартакиады учащихся РФ в барнаульской "Титов-Арене"

Выступление группы было бесплатным для всех желающих

07 августа 2024, 22:11, ИА Амител

Группа "Пицца" в "Титов-Арене" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Группа "Пицца" выступила на открытии Спартакиады учащихся России в "Титов-Арене". Фотокорреспондент amic.ru побывала на мероприятии и сняла, как барнаульцы встретили праздник спорта.

Выступление группы было бесплатным для всех желающих. К самой сцене подпустили участников соревнований, а остальных жителей города и его гостей разместили на трибунах. Они заполнились полностью.