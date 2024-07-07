Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае
Мужчина потерял управление
07 июля 2024, 11:02, ИА Амител
Фото с места происшествия / Транспортная прокуратура
Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае в результате крушения. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.
"Вчера около 21:00 вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.
Прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.
12:01:12 07-07-2024
Красиво дедушка ушёл. Но был ещё Буш-старший, бывший президент. Он вроде на 90 лет с парашютом прыгнул
13:32:21 07-07-2024
49 год... какой там дельтаплан?
15:38:14 07-07-2024
Гость (13:32:21 07-07-2024) 49 год... какой там дельтаплан? ...
а че терять то уже, дед жизнь пожил, все повидал, решил взбодрится наверно на старости и взлетел выше чем собирался увы, царство небесное, земля пухом !!!
18:29:24 07-07-2024
Гость (13:32:21 07-07-2024) 49 год... какой там дельтаплан? ... Ну, вам то лет 20, поди, едва. Вот доживёте до его возраста, тогда и порассуждаете
17:11:41 07-07-2024
Ну какой, с моторчиком видимо.