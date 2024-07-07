Мужчина потерял управление

07 июля 2024, 11:02, ИА Амител

Фото с места происшествия / Транспортная прокуратура

Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае в результате крушения. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

"Вчера около 21:00 вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.