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Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае

Мужчина потерял управление

07 июля 2024, 11:02, ИА Амител

Фото с места происшествия / Транспортная прокуратура
Фото с места происшествия / Транспортная прокуратура

Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае в результате крушения. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

"Вчера около 21:00 вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.

Алтайский край Прокуратура

Комментарии 5

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Гость

12:01:12 07-07-2024

Красиво дедушка ушёл. Но был ещё Буш-старший, бывший президент. Он вроде на 90 лет с парашютом прыгнул

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Гость

13:32:21 07-07-2024

49 год... какой там дельтаплан?

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Гость

15:38:14 07-07-2024

Гость (13:32:21 07-07-2024) 49 год... какой там дельтаплан? ...
а че терять то уже, дед жизнь пожил, все повидал, решил взбодрится наверно на старости и взлетел выше чем собирался увы, царство небесное, земля пухом !!!

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Гость

18:29:24 07-07-2024

Гость (13:32:21 07-07-2024) 49 год... какой там дельтаплан? ... Ну, вам то лет 20, поди, едва. Вот доживёте до его возраста, тогда и порассуждаете

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гость

17:11:41 07-07-2024

Ну какой, с моторчиком видимо.

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