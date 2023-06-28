Пилот взял у компании S7 пять миллионов и уволился, не выплатив

Сроки давности прошли, так что предъявить ему претензию не могут

28 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пилот облапошил авиакомпанию S7, взяв у нее кредит. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молодой человек взял у работодателя в долг пять миллионов рублей. Ежемесячно с его зарплаты списывалось 83 тысячи. Это длилось 10 месяцев, после чего заемщик просто взял и уволился.

Пока юристы думали, срок давности по займу вышел. Теперь, несмотря на большой объем невыплаченных денег, авиакомпания их себе вернуть, скорее всего, не сможет.