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Пилот взял у компании S7 пять миллионов и уволился, не выплатив

Сроки давности прошли, так что предъявить ему претензию не могут

28 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пилот облапошил авиакомпанию S7, взяв у нее кредит. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молодой человек взял у работодателя в долг пять миллионов рублей. Ежемесячно с его зарплаты списывалось 83 тысячи. Это длилось 10 месяцев, после чего заемщик просто взял и уволился.

Пока юристы думали, срок давности по займу вышел. Теперь, несмотря на большой объем невыплаченных денег, авиакомпания их себе вернуть, скорее всего, не сможет.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:00:47 28-06-2023

А я вчера видел самолет S7. Летает. Керосин есть. Значит, не последние 5 лямов утащил.

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Гость

10:01:55 28-06-2023

Население вернёт . С их конскими ценниками уже вернуло .

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Гость

12:09:17 28-06-2023

Тут вопрос к компании самой, как вы так с ним договор заключали ? У вас же там целое стадо юристов пасется.

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Гость

15:29:45 28-06-2023

Гость (10:00:47 28-06-2023) А я вчера видел самолет S7. Летает. Керосин есть. Значит, не... Для них 5 лимонов что крошки в уголках кармана. давно списали.

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