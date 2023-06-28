Пилот взял у компании S7 пять миллионов и уволился, не выплатив
Сроки давности прошли, так что предъявить ему претензию не могут
28 июня 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пилот облапошил авиакомпанию S7, взяв у нее кредит. Об этом сообщает Mash Siberia.
Молодой человек взял у работодателя в долг пять миллионов рублей. Ежемесячно с его зарплаты списывалось 83 тысячи. Это длилось 10 месяцев, после чего заемщик просто взял и уволился.
Пока юристы думали, срок давности по займу вышел. Теперь, несмотря на большой объем невыплаченных денег, авиакомпания их себе вернуть, скорее всего, не сможет.
10:00:47 28-06-2023
А я вчера видел самолет S7. Летает. Керосин есть. Значит, не последние 5 лямов утащил.
10:01:55 28-06-2023
Население вернёт . С их конскими ценниками уже вернуло .
12:09:17 28-06-2023
Тут вопрос к компании самой, как вы так с ним договор заключали ? У вас же там целое стадо юристов пасется.
15:29:45 28-06-2023
Гость (10:00:47 28-06-2023) А я вчера видел самолет S7. Летает. Керосин есть. Значит, не... Для них 5 лимонов что крошки в уголках кармана. давно списали.