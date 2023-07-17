Отказ двигателя. Минобороны РФ подтвердило падение Су-25 в Краснодарском крае

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность

17 июля 2023, 19:54, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Подслушано Ейск"

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил падение Су-25 в Азовском море в районе Ейска. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

"По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб", – заявили там.

Минобороны РФ также подтвердило информацию о происшествии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный военный округ, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, у него отказал двигатель.

Как сообщает "112", пилот погиб. Предварительная причина – утопление. Мужчину пытались реанимировать в машине скорой помощи после того, как достали из воды. Официально эта информация пока не подтверждена.