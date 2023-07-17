Отказ двигателя. Минобороны РФ подтвердило падение Су-25 в Краснодарском крае
По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность
17 июля 2023, 19:54, ИА Амител
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил падение Су-25 в Азовском море в районе Ейска. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.
"По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб", – заявили там.
Минобороны РФ также подтвердило информацию о происшествии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный военный округ, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, у него отказал двигатель.
Как сообщает "112", пилот погиб. Предварительная причина – утопление. Мужчину пытались реанимировать в машине скорой помощи после того, как достали из воды. Официально эта информация пока не подтверждена.
22:19:57 17-07-2023
Годы производства: 1978 — по настоящее время... Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали...
08:10:42 18-07-2023
Гость (22:19:57 17-07-2023) Годы производства: 1978 — по настоящее время... Сначала мы ж... обокраденный, F-16 на вооружении с 1978 года, B-52 с начала пятидесятых.