Пилотные зоны 5G охватят все регионы России к 2030 году

Коммерческие сети должны появиться в 16 городах-миллионниках, отметили в Минцифры

20 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Вышка с антеннами / Фото: unsplash.com

Пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на выставке "Россия".

При этом в 16 городах с населением более 1 млн жителей к этому же времени должны появиться коммерческие сети, добавил он.

В декабре 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что активное развертывание 5G-сетей начнется с 2026 года в крупных городах.

Как напоминает РИА Новости, по проекту стратегии развития связи в РФ до 2035 года будут развернуты сети 5G во всех городах с населением от 100 тысяч человек.