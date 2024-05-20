Пилотные зоны 5G охватят все регионы России к 2030 году
Коммерческие сети должны появиться в 16 городах-миллионниках, отметили в Минцифры
20 мая 2024, 09:15, ИА Амител
Вышка с антеннами / Фото: unsplash.com
Пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на выставке "Россия".
При этом в 16 городах с населением более 1 млн жителей к этому же времени должны появиться коммерческие сети, добавил он.
В декабре 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что активное развертывание 5G-сетей начнется с 2026 года в крупных городах.
Как напоминает РИА Новости, по проекту стратегии развития связи в РФ до 2035 года будут развернуты сети 5G во всех городах с населением от 100 тысяч человек.
09:29:45 20-05-2024
Не смешите. До сих пор и телефон 4g поддерживает, бывает по 3 раза людям перезваниваешь, чтобы тебя начали слышать. Оба абонента в столице края при этом находясь. Билайн и МТС у меня , в разных частях города происходит такое
12:42:48 20-05-2024
Гость (09:29:45 20-05-2024) Не смешите. До сих пор и телефон 4g поддерживает, бывает по ... LTE у меня практически повсеместно. За исключением мёртвых зон, где у всех операторов дыры.
14:53:50 20-05-2024
Гость (09:29:45 20-05-2024) Не смешите. До сих пор и телефон 4g поддерживает, бывает по ... Чтобы позвонить через 4G-сеть, нужно чтобы мобила знала о существовании такой технологии, как VoLTE. Голосового трафика в 4G-сетях нет. И вообще, в 2024 году уже выдумали ватсап и телегу.
12:15:55 20-05-2024
в мире наверное уже на 8 ж к тому времени перейдут
12:51:53 20-05-2024
Гость (12:15:55 20-05-2024) в мире наверное уже на 8 ж к тому времени перейдут... Да сразу 10 ЖЫ, че ты только про 8) Сейчас 2024 год. 5Г есть только в отдельных регионах отдельных стран. Штаты, Индия, Корея, Персидский залив, Япония, Китай, Европа. И даже в перечисленных странах покрытие не везде. 6 ЖЫ только в планах на 2030 год. Учтите, что "железо" для базовых станций 5 ЖЫ не только дорогое, но и сейчас, в условиях санкций, недоступно в РФ. Еще один аспект: абонентское устройство с 5 ЖЫ (то есть телефон) стоит от 75-80 тысяч рублей. Большой ли процент населения покупает себе трубки с таким ценником?
12:55:55 20-05-2024
Гость (09:29:45 20-05-2024) Не смешите. До сих пор и телефон 4g поддерживает, бывает по ... Если ваш китайский телефон не может дозвониться, то может пора менить телефон? У меня 5G телефон, и на 4G отлично все работает.
21:31:40 20-05-2024
Как-то стыдно. В Китае даже в мелких населенных пунктах уже который 5G.
11:34:28 21-05-2024
Гость (21:31:40 20-05-2024) Как-то стыдно. В Китае даже в мелких населенных пунктах уже ... Стыдно у кого видно. Нет сейчас производства оборудования 5Г в России. Эрикссон к нам не поставляется. Хуавей в принципе можно притащить, но это стоит аццких денег. Их у операторов сейчас нет. Постепенно затарятся. Не сразу. Пилоты уже запущены в коммерческую эксплуатацию в Москве, СПб и Казани.