В России отключат 3G в 2027-2030 годах
Этот радиочастотный спектр освободят для современных технологий
27 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Сети 3G в России планируют отключить в 2027-2030 годах, заявил директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур.
По его словам, на Госкомиссии по радиочастотам одобрили план использования радиоэлектронных средств и разработали постановление, которое уже внесено в правительство и может быть принято до конца года.
"В открытой его части есть несколько вех: 2025 год – прекращение работы фиксированного беспроводного доступа [в интернет] в крупных городах, 2027 год – отключение сетей 3G", – цитирует представителя министерства ТАСС.
Согласно проекту стратегии развития отрасли, занятый сетями 3G радиочастотный спектр освободят для современных технологий.
На днях стало известно, что в 2024 году в России могут подорожать тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи. Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования. Также эксперты отмечают увеличение операционных расходов, арендной платы и дефицит кадров.
09:44:27 27-10-2023
В смысле? Вы 5g где то нашли? Откуда оборудование для новых форматов связи?
10:18:55 27-10-2023
Сначала надо хохлов победить, а только потом рассуждать про 27-30 !
19:37:31 27-10-2023
не может подорожать а уже дорожает к примеру дом ру дважды за год повысил и оставил только один тариф к тому же с жульничали перенесли оплату с первого числа на 15 на 2 недели раньше, кстати они уже так делали только на оборот, чистое мошенничество.