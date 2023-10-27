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В России отключат 3G в 2027-2030 годах

Этот радиочастотный спектр освободят для современных технологий

27 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сети 3G в России планируют отключить в 2027-2030 годах, заявил директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур.

По его словам, на Госкомиссии по радиочастотам одобрили план использования радиоэлектронных средств и разработали постановление, которое уже внесено в правительство и может быть принято до конца года.

"В открытой его части есть несколько вех: 2025 год – прекращение работы фиксированного беспроводного доступа [в интернет] в крупных городах, 2027 год – отключение сетей 3G", – цитирует представителя министерства ТАСС.

Согласно проекту стратегии развития отрасли, занятый сетями 3G радиочастотный спектр освободят для современных технологий.

На днях стало известно, что в 2024 году в России могут подорожать тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи. Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования. Также эксперты отмечают увеличение операционных расходов, арендной платы и дефицит кадров.

Россия интернет

Комментарии 3

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Гость

09:44:27 27-10-2023

В смысле? Вы 5g где то нашли? Откуда оборудование для новых форматов связи?

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Гость

10:18:55 27-10-2023

Сначала надо хохлов победить, а только потом рассуждать про 27-30 !

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Гость

19:37:31 27-10-2023

не может подорожать а уже дорожает к примеру дом ру дважды за год повысил и оставил только один тариф к тому же с жульничали перенесли оплату с первого числа на 15 на 2 недели раньше, кстати они уже так делали только на оборот, чистое мошенничество.

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