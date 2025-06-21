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Писатель Захар Прилепин назвал Николая Гоголя "великим русским хохлом"

Он призвал почитать классика русской литературы

21 июня 2025, 13:33, ИА Амител

Николай Гоголь / Портрет кисти Федора Моллера, 1840-е годы
Николай Гоголь / Портрет кисти Федора Моллера, 1840-е годы

Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости назвал автора "Мертвых душ" Николая Гоголя "великим русским хохлом".

По его словам, Гоголь был украинцем по происхождению и считал себя украинцем, но писал на русском языке, а потому "является по факту русским писателем". Он также призвал почитать Гоголя, который любил Украину.

"Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество", – сказал Прилепин.

Ранее стало известно, что в Барнауле покажут "веселую и тонкую" версию "Мертвых душ" Николая Гоголя. Спектакль пройдет 6 октября.

культура

Комментарии 8

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Гость

13:43:21 21-06-2025

смотрел только вий - атмосферно снято и по тем временам хорошо.
прикольный фильм.
а так, русскую литературу не очень - тягомотно слишком

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Гость

15:42:11 21-06-2025

Гость (13:43:21 21-06-2025) смотрел только вий - атмосферно снято и по тем временам хор... Понятно:тяжко тебе, тяжко.

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Гость

13:56:34 21-06-2025

И существует на свете произведение Гоголя, написанное им на хохляцком языке?

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Кхм...

14:35:34 21-06-2025

Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причём именно вот такой.

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Гость

15:46:17 21-06-2025

Кхм... (14:35:34 21-06-2025) Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причё... А вы, кхме, между ними) Просто какой-то Виссарион Григорьевич БелинскиЙ

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Гость

15:50:50 21-06-2025

Кхм... (14:35:34 21-06-2025) Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причё... Прилепился, так сказать, к великому.

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Гость

19:58:14 21-06-2025

Прилепин - бездарность! Предмет восхищения климактеричных филологинь!

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Гость

11:23:44 22-06-2025

что такое прилепин?

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