Писатель Захар Прилепин назвал Николая Гоголя "великим русским хохлом"

Он призвал почитать классика русской литературы

21 июня 2025, 13:33, ИА Амител

Николай Гоголь / Портрет кисти Федора Моллера, 1840-е годы

Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости назвал автора "Мертвых душ" Николая Гоголя "великим русским хохлом".

По его словам, Гоголь был украинцем по происхождению и считал себя украинцем, но писал на русском языке, а потому "является по факту русским писателем". Он также призвал почитать Гоголя, который любил Украину.

"Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество", – сказал Прилепин.

Ранее стало известно, что в Барнауле покажут "веселую и тонкую" версию "Мертвых душ" Николая Гоголя. Спектакль пройдет 6 октября.