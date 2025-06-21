Писатель Захар Прилепин назвал Николая Гоголя "великим русским хохлом"
Он призвал почитать классика русской литературы
21 июня 2025, 13:33, ИА Амител
Николай Гоголь / Портрет кисти Федора Моллера, 1840-е годы
Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости назвал автора "Мертвых душ" Николая Гоголя "великим русским хохлом".
По его словам, Гоголь был украинцем по происхождению и считал себя украинцем, но писал на русском языке, а потому "является по факту русским писателем". Он также призвал почитать Гоголя, который любил Украину.
"Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество", – сказал Прилепин.
Ранее стало известно, что в Барнауле покажут "веселую и тонкую" версию "Мертвых душ" Николая Гоголя. Спектакль пройдет 6 октября.
13:43:21 21-06-2025
смотрел только вий - атмосферно снято и по тем временам хорошо.
прикольный фильм.
а так, русскую литературу не очень - тягомотно слишком
15:42:11 21-06-2025
Гость (13:43:21 21-06-2025) смотрел только вий - атмосферно снято и по тем временам хор... Понятно:тяжко тебе, тяжко.
13:56:34 21-06-2025
И существует на свете произведение Гоголя, написанное им на хохляцком языке?
14:35:34 21-06-2025
Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причём именно вот такой.
15:46:17 21-06-2025
Кхм... (14:35:34 21-06-2025) Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причё... А вы, кхме, между ними) Просто какой-то Виссарион Григорьевич БелинскиЙ
15:50:50 21-06-2025
Кхм... (14:35:34 21-06-2025) Николай Василич очень долго ждал прилепинской похвалы, причё... Прилепился, так сказать, к великому.
19:58:14 21-06-2025
Прилепин - бездарность! Предмет восхищения климактеричных филологинь!
11:23:44 22-06-2025
что такое прилепин?